Сейчас проводится масштабное обновление подъемных установок, с помощью которых горняки, уголь и оборудование перемещаются между подземными горизонтами и поверхностью. Современные промышленные лифты уже установили на шахтах им. Кузембаева, «Казахстанской» и «Саранской», сейчас их монтируют на «Шахтинской» и им. Ленина.

Система управления подъемниками укомплектована датчиками, которые фиксируют такие параметры, как скорость движения клети, натяжение канатов, температура, вибрация, энергопотребление и степень износа компонентов. Это позволяет быстро выявлять отклонения и проводить техобслуживание до того, как возникнет неисправность.

Ведущий инженер проекта Рамиль Хамидуллин отмечает, что новые подъемники гораздо безопаснее старых. Почти все их оборудование низковольтное, а те компоненты, что находятся под напряжением, герметично закрыты. Новые подъемные установки будут встроены в единый цифровой контур АО «Qarmet», что позволит круглосуточно отслеживать их техническое состояние.