На скуку времени нет

Нынешним летом в регио­не организованным отдыхом охватят порядка 120 000 детей, отметили в управлении образования. Школьникам предлагаются загородный отдых, творческие кружки, спортивные секции, пришкольные площадки и другие виды время­провождения.

Пришкольный летний лагерь в ОШ № 1 им. П. Исакова города Акколя действует уже более 20 лет. С начала нынешнего лета его посещают около 60 детей. Во дворе школы многолюдно и весело, двор ее на время превратился в огромный танцпол, где дети и взрослые зажигательно танцуют. По словам директора школы Асель Садыковой, сегодня в их пришкольном лагере «Карлыгаш» проходит день танца. Каждый день, проведенный в лагере, абсолютно не похож на предыдущий. Об этом педагоги хорошо заботятся. Скучать ребятам, правда, некогда – три часа в движении, играх, конкурсах и танцах пролетают незаметно.

Но не только весельем наполнен отдых. Время здесь проведенное – особое, поскольку у школьников младшего звена есть возможность получить дополнительные знания по истории родного края, о его людях, экологии, здоровом образе жизни, национальной культуре, традициях народов нашей страны. Ребята отправляются на познавательные экскурсии в музыкальную школу, агротехнический колледж, музей Сагадата Нурмагамбетова, районную биб­лиотеку. К слову, все ученики ОШ № 1 хорошо знают историю своего учебного заведения, в котором учились их легендарные земляки, Герои Советского Сою­за – Сагадат Нурмагамбетов и Петр Исаков. В 2023 году школа отметила 45-летний юбилей. Ее выпускники, приезжая в Акколь из разных уголков мира, непременно бывают в родной школе.

Загородный летний отдых проходит в области на базе двух круглогодичных и пятнадцати сезонных детских оздоровительных центров. Как отметили в управлении образования, планируется, что в течение лета за городом отдохнут 14 500 акмолинских школьников, из них 1 600 – бесплатно.

Даже десять дней в детском оздоровительном центре – это целый мир, особенно если ребята – экстраверты, любят заводить новые знакомства. К тому же все ДОЦ в Акмолинской области с ее красивой природой – не просто лагеря отдыха, а особенные атмосферные места с массой самых ярких впечатлений. Благодаря влюбленным в свое дело педагогам и вожатым каждый день здесь лучше предыдущего: подвижные командные игры, спортивные состязания, концерты, конкурсы. Вечером – обязательные дискотеки.

В детском оздоровительном центре «Рассвет» – только одна смена, которая длится два месяца. Здесь летом отдыхают около сотни ребят из Центра поддерж­ки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах Аккольского района, и специального комплекса-сада школы-интерната села Урюпинка. На территории просторного лагеря, расположившегося на 7,5 га, – пять жилых корпусов, столовая, медпункт, бытовые здания. К слову, на этот год подготовлена бюджетная заявка на ПСД для капитального ремонта корпусов. Подана заявка и на установку видеокамер, говорит директор лагеря Анна Досмухаметова.

Побывав на месте, ознакомившись с условиями проживания, досугом, заглянув в глаза детей, мы поняли, что им здесь нравится все. Из условий отдыха: шестиразовое питание, баня, бассейн, спортивные площадки, культурно-досуговая программа, спортивные игры и соревнования, эстафеты, походы в лес, кружки рукоделия, языковые, музыкальные, хореографические и другие. Словом, весело, динамично, интересно. Скучать просто нет времени. Руководители кружков Центра поддержки детей продолжают активно работать с ребятами и летом. На каникулах эта работа дополняется занятия­ми по интересам. А талантов среди ребят немало. К примеру, недавно баскетболисты вернулись с республиканского турнира с убедительной победой: девочки заняли второе место среди 24 команд, мальчики – третье.

Самое оживленное место в лагере – сценическая площадка. Здесь внимание зрителей захватила еще одна гордость коллектива – ансамбль ложкарей. Недавно ребята привезли Гран-при, выступив на респуб­ликанском конкурсе.

Есть в детском коллективе и своя знаменитость. Это Руслан Щербаков, который накануне Дня защиты детей был приглашен в Акорду вместе с тремя другими одаренными ребятами из Акмолинской области. Восьмикласс­ник – отличник учебы, увлекается музыкой, хорошо рисует, имеет оранжевый пояс по карате как свидетельство воли и упорства. На вопрос, о чем мечтает, паренек тихо говорит: «Найти свое место в жизни и забрать к себе маму...»

Кипит жизнь в ДОЦ «Юность», раскинувшемся на 7,8 га Аккольской лесной зоны. Здесь в первом сезоне отдыхают около 100 ребят из малообеспеченных и многодетных семей района. Вообще, лагерь «Юность» с многолетней историей, куда приезжают отдыхать дети из других районов области и столицы, – место давно известное и популярное. За четыре его смены здесь весело проводят время и оздоравливаются ежегодно до 400 детей.

Особенность года нынешнего в том, что перед началом сезона в ДОЦ проведен текущий ремонт, вместе с расходами на оснащение сумма составила 53 млн тенге. Директор лагеря Жанна Рунк делится: позитивных обновлений много. К примеру, в этом году впервые по периметру лагеря установлены видеокамеры. У воспитателей и техперсонала появились рации, что очень удобно для работы. Наконец, более снос­но стало в уличных туалетах, где установлены напольные унитазы и раковины. Появились раковины и в некоторых корпусах, там, где это было возможно. В спальных комнатах четырех жилых корпусов деревянные полы покрыты новым линолеумом. Однако два корпуса в ожидании ремонта пока закрыты, как и неработаю­щий бассейн. Их обещают, по словам директора, отремонтировать к следующему году.

Столовую лагеря теперь также не узнать: в обеденном зале новенькие столы, как и сотня стуль­ев, белоснежный тюль на окнах. Новое оборудование появилось на радость поварам и на кухне: плиты с четырьмя духовками, жарочный шкаф, овощерезка, новые комплекты посуды, мойки.

– Дети сюда приезжают с удовольствием, не хотят уезжать. Здорово, что вожатыми у нас трудятся ребята, окончившие колледжи, а также студенты педагогических вузов. Они горят, разрабатывают интересные прог­раммы, спортивные и развлекательные мероприятия, сами вместе с детьми танцуют, поют, веселятся, заряжают позитивом всех вокруг. А подростки от всего этого в восторге, обожают своих вожатых, – делится Жанна Кагировна.

...Между тем в танцевальном зале начался очередной перформанс. Одни ребята исполняют быстрый танец, другие им весело аплодируют. Звучит музыка, то и дело слышатся веселые возгласы, смех. Конечно, уезжать из этой атмосферы радостного ожидания новых впечатлений, веселья, созидания детям, как правило, не хочется.

Девятиклассница Аягоз из села Домбыралы приехала в ДОЦ «Юность» впервые. Ей нравится здесь буквально все: командные игры, походы в лес, круг друзей стал намного больше. Она эмоционально рассказывает, что прошло-то всего четыре дня со дня приезда в лагерь, но пролетели они как один, ни одной минуты скучной не было. Здесь она поняла, что для кого-то эти десять дней – прекрасная возможность проявить себя, для кого-то – узнать новое, например, научиться играть на гитаре или в шахматы. Все ребята из их четвертого отряда стали для нее будто родные люди.

– Знаю, прощаться нам будет очень трудно, – грустно подмечает Аягоз.

В этом году для более полного охвата летним отдыхом детей из группы риска и детей из социально незащищенных слоев населения будут работать 49 юрточных и палаточных лагерей, где смогут интересно провести время 7 000 ребят.

Кроме того, работают 1 300 творческих кружков и студий, 2 900 трудовых отрядов и бригад по озеленению, 560 форм интеллектуальной занятости и 549 спортивных секций.

Кроме того, в течение лета юные историки и краеведы смогут принять участие в археологических раскопках совместно с учеными-археологами респуб­лики в Жаксынском и Зерендинском районах. Для ребят организуют 10-дневный археологический сезон. Поиск артефактов, сакральные экскурсии сделают это лето незабываемым для 80 школьников.

Пятый год ведется проект «Бір апта ауылда» для городских школьников. За это время 300 городских детей побывали в аулах и селах, приобщившись к сельскому быту.

С марта нынешнего года для ребят из социально незащищенных семей заработал проект «Живые уроки истории» по посещению сакральных мест области, музеев и культурно-досуговых мест. В течение лета школьникам предстоят сакральные туры в Ерейментауский, Бурабайский, Зерендинский районы и в Астану.