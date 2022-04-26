Конституционный совет принял к производству обращение Президента Республики Казахстан.

Как сообщили в КС РК, это обращение о рассмотрении проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казах­стан» на соответствие требованиям, установленным пунктом 2 статьи 91 Конституции РК.

В соответствии с Конституционным законом «О Конституционном совете Республики Казахстан» начата работа по подготовке материалов к заседанию Конституционного совета, на котором указанное обращение будет рассмотрено по существу. Решение Конституционного совета будет опубликовано в средствах массовой информации, проинформировали в пресс-службе ведомства.­