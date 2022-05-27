На Совете по этике оказался после общения с населением аким в Павлодарской области

Совет по этике рекомендовал объявить строгий выговор акиму Аксанского сельского округа Баянаульского района Павлодарской области, который грубо разговаривал с сельчанами, сообщает Kazpravda.kz.

Напомним, в начале мая в Сети распространилось видео, участниками которого стали сельчане и аким Аксанского округа Баянаульского района Кенжебек Дюсенбаев. Очевидцы засняли отрывок перепалки, когда два собеседника кричали друг на друга.

Причиной ссоры стал бродячий скот. Бесхозные животные бродили по республиканской трассе – в месте, которое считают аварийным.

В итоге коров отправили на штрафстоянку, а глава сельского округа решил побеседовать с владельцами животных. Тогда и произошёл конфликт, хотя большинство местных жителей согласились с требованиями.

Как сообщается на странице в Facebook Департамента Агентства по делам государственной службы по Павлодарской области, 26 мая на очередном заседании Совета по этике было рассмотрено дисциплинарное дело в отношении акима Дюсенбаева.

Департамент выявил публикацию в Instagram, «где в ходе встречи по вопросу оплаты за выпас скота К. Дюсенбаев на повышенных тонах, в грубой форме разговаривал с жителями села Каражар.

Решением Совета по этике акиму Баянаульского района рекомендовано наложить на К.Дюсенбаева дисциплинарное взыскание в виде «строгого выговора», – отметили в ведомстве.