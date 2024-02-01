На струнах души

Мероприятие, организованное русской общиной «Радонеж», прошло в форма­те музыкальной гостиной, куда на встречу со зрителями были приглашены местные артисты. Перед началом концертной программы присутствовавших ознакомили с увлекательной историей романса как уникального музыкального жанра, сложившегося в XVIII веке во Франции, Германии и других странах. Двумя столетиями ранее этим словом испанцы называли стихотворения эпического и лирико-драматического характера, описывавшие подвиги героев, исторические события, войны, бедствия, сражения на местном романском наречии, откуда и пошел термин. На развитие жанра в России оказали влияние такие знаменитые композиторы, как Михаил Глинка, Модест Мусоргский, Николай Римский-Корсаков.

Гости вечера смогли окунуться в мир высокого поэтического слова и волшебных мелодий. Это был яркий и запоминающийся концерт, объединивший полиэтничную аудиторию и разные поколения. Публике представили 12 проникновенных произведений, полных искренних и доверительных чувств, созданных поистине гениальными поэтами и композиторами. Их объединили не только общий жанр и красивое исполнение, но и большое желание солистов подарить слушателям настоящий праздник.

Своим творчеством, наст­роением и энергией с пуб­ликой поделились исполнители, представлявшие разные этнокультурные объединения. Своей лиричностью заворожили романсы на стихи Бориса Пастернака, Ивана Тургенева, Беллы Ахмадулиной, Роберта Рождественского. В сопровождении баяна, гитары и фортепиано их исполнили полюбившиеся многим жамбылцам вокалисты Оксана Дьяченко, Надежда Карпенко, Рустам Гаппасов, Любовь Шахова, Лилия Новичкова и другие.

«Свеча горела на столе», «Утро туманное», «А напоследок я скажу…» и другие произведения были встречены с необыкновенной теплотой, а несмолкающие зрительские аплодисменты еще раз подтвердили, что для музыки не существует времени и границ.