На сцене – коррупция

Первый показ состоялся в Кербулакском районе. Остросоциальная постановка коллектива областного театра им. Бикен Римовой была подготовлена по заказу Антикоррупционной службы региона.

На сцене – реалистичный для наших дней сюжет: прос­той парень мечтает, как можно скорее разбогатеть. Однако его фантазии о будущем рисуют не только легкий достаток, но и возможные тяжелые последствия. Наполненный и искрометным юмором, и глубоким философским смыслом, спектакль поставлен по мотивам произведения известного журналиста, писателя и драматурга Серика Сарыбая.

Как люди поддаются взяточничеству, какие последствия оно влечет, кто отвечает за искоренение этой болезни общества, которая превращается в эпидемию? Профессиональный коллектив областного театра им. Бикен Римовой посредством искусства помогает находить зрителю ответы на многие важные вопросы.

– Борьба с коррупцией – дело не одного человека, – считает актер Сагындык Жумадил. – Это практически эпидемия. Однако нельзя перекладывать вину и ответственность только на государство и систему. Каждый должен отвечать за себя. Если все будем нетерпимы к коррупции, то обязательно построим Новый Казахстан – успешный и процветающий. Надеюсь, со сцены мы сможем оказать воздействие на мировоззрение граждан.

С целью формирования нулевой терпимости к корруп­ционным проявлениям на показ в первую очередь пригласили местных государственных служащих и молодежь. Зрители выразили восхищение сильной актерской игрой. Тема коррупции, особенно в свете недавних крупных разоб­лачений в сфере образования региона, сейчас особенно актуальна, отмечают они.

В ближайшее время коллектив театра представит «Құзғын» во всех городах и районах области.