На термальных ключах

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Асет КАЛЫМОВ, Алматинская область
Комплекс занимает площадь в 1,2 га, оборудован системой капельного орошения, а также пленочным покрытием, благодаря которому зимой саженцы защищены от холода, а летом – от воздействия солнечных лучей. Процесс полностью автоматизирован и компьютеризирован, вместо обычного грунта применяют кокосовый субстрат. Эта технология позволяет собирать урожай дважды в год – осенью и весной. Кроме того, внедрен бельгийский метод борьбы с вредителями, обработка растений осуществляется без химикатов. Тем самым обеспечиваются экологическая чистота и высокое качество продукции.
Как сообщил главный агроном ТОО «Өнік» Нурбек Жустаев, при поддержке фонда «Даму» объект был переоснащен, увеличена его производственная мощность. Ежегодно здесь выращивают 300 тонн огурцов голландских и испанских сортов. В ближайших планах – увеличение площади и расширение ассортимента. Нынешней весной тепличный комплекс посетила группа испанских агропромышленников. Бизнесмены дали высокую оценку проекту, а также выразили желание сотрудничать с казахстанскими коллегами.

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