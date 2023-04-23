На территории музея-заповедника "Сарайшык" откроют визит-центр

Заместитель премьер-министра Казахстана Алтай Кульгинов в рамках рабочей поездки в Атыраускую область ознакомился со строительством визит-центра в селе Сарайшык Махамбетского района, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Фото: primeminister.kz

На территории историко-культурного музея-заповедника «Сарайшык» в ближайшее время будет открыт комплекс для комфортного пребывания туристов и посетителей. В него вошли экспозиционно-выставочные залы, фондохранилище, конференц-зал, а также лабораторные и реставрационные помещения, библиотека с электронной базой данных. Здесь же разместились площадки для проведения лекций, музей под открытым небом и этноаул.

Крупный торговый город Сарайшык был разрушен в 1580 году. 300 лет до этого он был одним из центров Великого Шелкового пути.

«В Казахстане много сакральных и исторических мест, которые могут рассказать о прошлом нашей страны. Большой интерес к ним испытывают не только наши сограждане, но и зарубежные туристы. Однако зачастую эти памятники истории и археологии не имеют туристической инфраструктуры. Визит-центр, который будет на днях открыт на территории древнего Сарайшыка, привлечет внимание к богатому культурному и историческому наследию нашей страны, активизирует въездной и внутренний туризм», – отметил Алтай Кульгинов.