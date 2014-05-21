Соревнования на треке (22–26 мая) примет Астана на республиканском велотреке «Сарыарка», а состязания на шоссе (27 мая – 1 июня) пройдут в Караганде. Проведение первенства континента приурочено к празднованию 100-летия казахстанского велосипедного спорта, которое отмечается в нынешнем году.

На треке за сборную Казахстана выступят Роберт Гайнеев (призер чемпионата мира среди юниоров 2012 года), Диас Омирзаков, Никита Панасенко, Дмитрий Лукьянов, Павел Гацкий, Жаксылык Пазылбек (победители и призеры Кубков Азии), Екатерина Юрайтис (неоднократная призерка чемпионата Азии).

В соревнования на шоссе от нашей страны заявлены: Дмитрий Груздев (чемпион Азиатских игр 2006 года, неоднократный призер первенств Азии), Валентин Иглинский, Максим Иглинский (победитель профессиональной однодневной гонки Льеж – Бастонь – Льеж, 2012 год), Даниил Фоминых, Александр Дьяченко, Руслан Тлеубаев, Арман Камышев.

Дзюдоисты порадовали

Казахстанские дзюдоисты дважды отметились победами на крупных соревнованиях. В Оренбурге (Россия) они участвовали в розыгрыше Кубка Европы. При этом в командном зачете заняли высокое третье место, пропустив вперед лишь борцов России и Беларуси.

Золотую медаль в копилку нашей сборной внесла Зарина Райфова, выступавшая в весовой категории до 78 кг, «серебро» на счету Дильбар Умиралиевой (70 кг), а на третью ступеньку пьедестала почета поднялись Александра Подрядова (48 кг) и Анар Сейтимова (70 кг).

Еще успешнее земляки выступили в розыгрыше Кубка Европы среди кадетов, завершившемся в польском городе Бельско-Бяла. Акмарал Наутбек (40 кг) и Мадияр Сембаев (66 кг) вышли победителями состязаний, с бронзовыми наградами домой вернулись Магжан Шамшадин (55 кг), Гульдана Мурат (44 кг) и Анар Асылханова (52 кг).

Аскар СУЛТАН