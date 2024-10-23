На Уолл-Стрит в Нью-Йорке торжественно подняли флаг Казахстана

В честь празднования Дня Республики в исторической части города состоялась церемония поднятия государственного флага Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на генеральное консульство Казахстана в Нью-Йорке

Фото: gov.kz/memleket

В мероприятии приняли участие мэрия Нью-Йорка, представители казахской диаспоры, деловой и студенческой общественности, а также дипломаты иностранных государств, постоянного представительства РК при ООН и генерального консульства РК.

Церемония поднятия флага Республики Казахстан в главной деловой части Манхэттена на Уолл-Стрит становится доброй традицией и знаменательным мероприятием.

В своем выступлении мэр Нью-Йорка Эрик Адамс поздравил казахстанцев с Днем Республики и отметил позитивную динамику развития отношений между двумя странами.

«Мы ценим ваш вклад и то, что вы привносите в культуру города», сказал мэр, пожелав благополучия всем казахстанцам.

Генеральный консул РК в Нью-Йорке Рауан Тлеулин в своем выступлении отметил историческую значимость Дня Республики и подчеркнул, что государственные символы воплощают в себе наши основополагающие ценности и идеалы, олицетворяя национальное единство и гордость за нашу страну.