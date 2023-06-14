На воде и по суше

Накрывшая восток страны африканская жара заставила чеэсников перейти на усиленный режим патрулирования мест отдыха. Как пояснили в областном департаменте по чрезвычайным ситуациям, когда на улице под плюс 40, всем хочется на речку, озеро, водохранилище, в лес. Часто для таких вылазок компании выбирают дикие необорудованные пляжи или хвойные уголки, опасные молние­носным пожаром.

– Некоторые патрули осматривают территории верхом на конях, чтобы добраться до труднодоступных мест, – рассказала руководитель пресс-службы ДЧС ВКО Марина Лискова. – Именно здесь чаще всего регистрируют несчастные случаи. За нарушение правил пожарной безопасности уже наложено 35 административных штрафов.

В ходе патрулирования сотрудники объясняют людям опасность купания в необорудованных местах, тем более в нетрезвом виде. А также напоминают о запрете на костры в лесной зоне. В условиях экстренных температур и засухи многие природо­охранные учреждения ввели зап­рет на посещение леса, в том числе Катон-Карагайский национальный природный парк и Маркакольский заповедник.

Кроме того, чеэсники усилили патрулирование акваторий на моторках и катерах. Всего по области оборудовано пять коммунальных пляжей и 22 места купания. Еще 74 участка под запретом для купания. К сожалению, уже есть жертва беспечного отношения к безопаснос­ти на воде. В поселке Прибрежном на Бухтарминском водохранилище утонул 48-летний мужчина.