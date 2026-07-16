На волне творческих побед

Ярким завершением юбилейного сезона стал масштабный гала-концерт Folk Show. Автором идеи проекта и дирижером выступил лауреат республиканских и международных конкурсов, отличник культуры Адилет Азбаев. В концертную программу вошли мировые хиты, знаменитые саундтреки к кинофильмам и телесериалам, а также произведения национальной музыкальной классики в исполнении Казахского государственного фольклорного ансамбля Astana Sazy, Казахского государственного симфонического оркестра и группы G band.

Настоящим украшением вечера стали выступления ансамблей танца «Гүлдер» и «Бірлік», артистов Государственного театра Astana Musical, а также солистов «Қазақконцерт» – Ербола Тажибаева, Айзады Кемел, Алтыншаш Мукатаевой, Олжаса Курманбека, Дидара Абдухалыка, Нуркена Якияева, Самгара Толкынханулы и других исполнителей.

Прозвучали композиции Qazaq Symphony, «Шал», KZ Hits, «Детство», попурри из произведений Батырхана Шукенова, цикл «Қазақша тренд», легендарный кюй Курмангазы «Адай», а также популярные мировые композиции из фильмов и сериалов La La Land, Titanic, Game of Thrones, Va-bank и Bollywood Medley. Любителям видеоигр запомнился номер Game Evolution, воссоз­давший атмосферу знаменитых «танчиков», динамичного файтинга Mortal Combat и приключений неунывающего водопроводчика Марио из серии известных во всем мире платформеров. Многие композиции сопровождались самобытными хореографическими постановками, благодаря которым создавалось цельное зрелищное сценичес­кое представление.

Главной задачей концерта стала популяризация национального музыкального искусства через современные художественные формы и демонстрация богатых возможностей казахских народных инструментов. Органично соединив традиции и современные музыкальные тенденции, «Қазақконцерт» подарил почти тысяче зрителей незабываемый праздник музыки и искусства и завершил 65-й концертный сезон на высокой творческой ноте.