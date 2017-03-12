Тем самым дан старт работе советов по всей стране как инструмента общественного контро­ля за деятельностью организаций по защите прав детей. В их состав вош­ли представители общественных организаций, фондов по защите прав детей, ассоциаций приемных родителей, органов управления, в том числе правоохранительных.

Как сообщила пресс-служба МОН РК, основная цель работы советов – улучшение условий жизни детей в учреждениях, своевременное реагирование на факты нарушения их прав. Информация о деятельности попечительских советов при детдомах будет публиковаться на интернет-ресурсах, на сайтах детских домов, Комитета по охране прав детей МОН РК. Продолжается активная работа по реализации права детей жить и воспитываться в семье. Попечительские советы совместно с уполномоченными органами будут вырабатывать наиболее эффективные подходы по подготовке детей к переходу из детского дома в приемные семьи.

В Казахстане действует респуб­ликанская база данных о детях-сиротах и оставшихся без попечения родителей, а также лиц, желающих принять ребенка на воспитание в свою семью. Законодательством определены новые формы устройства детей – приемная, гостевая семья (форма временного устройства детей на период каникул, выходных и праздничных дней). Количество детей, оставшихся без попечения родителей, ежегодно уменьшается. Если в прошедшем году в организациях для сирот и оставшихся без попечения родителей воспитывалось 8 066 детей, то на первое января текущего года их количество составило 7 236 человек. С 2015 года сеть организаций для детей-сирот сократилась на 48 единиц – со 188 до 140.