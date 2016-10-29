​На зависть богам

Он является председателем жюри, поэтому ему было интересно встретиться со студентами – авторами фильмов, которые он «судит».

Встреча прошла оживленно: Владимир Валентинович рассказал, как начинал карьеру, как снималась его первая картина. Начинающих режиссеров интересовали секреты мастерства, причины успеха картин «Москва слезам не верит» и «Любовь и голуби». Также звучали вопросы о том, с кем из известных актеров довелось Меньшову поработать, какие трудности возникали во время съемок.

– Для нашего вуза, организовавшего кинофестиваль, эта встреча стала большим событием, – отметил декан факультета кино и телевидения КазНАИ им. Т. Жургенова Гульнар Мурсалимова. – Общение с оскароносным режиссером студентам запомнится надолго.

После мастер-класса у участников была возможность получить автограф мэтра, сфото­графироваться с ним. Также в рамках программы «Особое событие» состоялся показ одного из последних кинофильмов В. Меньшова «Зависть богов». Владимир Валентинович лично представил его публике.