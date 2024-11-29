Набор на зачисление детей в творческие кружки по госзаказу открывают в Астане

Столица
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Дирекция по реализации государственного творческого заказа сообщила об открытии записи в очередь на зачисление в творческие кружки, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«КГУ «Дирекция по реализации государственного творческого заказа» акимата Астаны сообщает об открытии записи в очередь на творческие кружки», - говорится в информации.

Набор будут вести с 20:00 вечера 29 ноября и с 12 часов дня 30 ноября.

 

 

#дети #госзаказ #творчество #кружки #набор

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