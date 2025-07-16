Национальный Банк Республики Казахстан и Банк Кореи заключили двустороннее соглашение, направленное на расширение сотрудничества и обмен экспертными знаниями в области статистики внешнего сектора, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Нацбанк Казахстана

Фото: пресс-служба НБ РК

Делегация Банка Кореи прибыла в Казахстан с рабочим визитом в целях оказания технической помощи по совершенствованию статистики внешнего сектора.

Особое внимание в рамках сотрудничества уделено таким направлениям, как составление платежного баланса, международной инвестиционной позиции и статистики внешнего долга.

В ходе визита был проведен коллегиальный семинар с участием экспертов двух центральных банков, в рамках которого обсуждались лучшие международные практики и методологические подходы к формированию статистических данных.