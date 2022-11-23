Началась модернизация пунктов пропуска на границе Казахстана и Узбекистана

Как отметили в КГД, на пунктах пропуска более 70% оборудования и технических средств контроля устарело.

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Заместитель председателя Комитета госдоходов Министерства финансов РК Бакытжан Слямов на брифинге в СЦК рассказал, с какими трудностями сталкиваются автоперевозчики на границе с Узбекистаном, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Перед пунктами пропуска на узбекской границе со стороны Казахстана наблюдается ежедневное скопление транспорта. В пиковые периоды эта цифра достигает свыше 300 единиц», - сказал Бакытжан Слямов.

По его словам, это связано с тем, что на пунктах пропуска более 70% оборудования и технических средств контроля устарело, что не позволяет осуществлять равномерный и ускоренный контроль в связи с возрастающим потоком транспортных средств. Решением этой проблемы станет модернизация пунктов пропуска.

«Узбекистан также планирует модернизацию. Стороны проводят двусторонние встречи. КГД начало модернизацию и техническое дооснащение девяти автомобильных и одного железнодорожного пункта пропуска на внешней границе ЕАЭС, а также главного диспетчерского управления КГД в Астане. По всем девяти автомобильным пунктам пропуска проектные компаниии разработали ПСД, получили заключения государственной экспертизы, планируемые сроки реконструкции каждого объекта - 19 месяцев. На сегодня начата реконструкция автомобильного пункта пропуска Достык – Алаколь и техническое дооснащение железнодорожного пункта пропуска Достык», - сообщил спикер.

Завершить реконструкцию всех пунктов пропуска планируется в конце 2024 года.

«В рамках проекта планируется увеличение пропускной способности до 8 раз, по всем пунктам пропуска - со 100 до 8400 транспортных средств в сутки. Ожидается, что это сократит время с 2 часов до 25 минут и минимизирует коррупционные риски», - резюмировал Слямов.