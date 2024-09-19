Началась страда у свекловодов

«По информации, полученной с мест, нынешней осенью в регионе планируется собрать и переработать до 615 тысяч тонн сахарной свеклы и произвести из нее 97 тысяч тонн сахара», – сообщили в пресс-службе акима области.

– Развитию сахарной отрасли в регионе уделяется самое прис­тальное внимание, – рассказал руководитель областного управления сельского хозяйства Нурдаулет Кененбаев. – Свекловодам предстоит обеспечить сырьем два сахарных завода – Аксуский и Коксуский. В 2023-м площади посевов были увеличены сразу в два раза по сравнению с предыдущим годом – сахарная свекла разместилась на 8,2 тысячи гектаров. В текущем году техническая культура заняла уже 13,7 тысячи гектаров инженерно спланированной земли. Думаем, в следую­щем году посевная площадь составит 15 тысяч гектаров.

В нынешнем аграрном сезоне выращиванием сахарной свеклы в области Жетысу занимаются 593 крестьянских хозяйства. На Коксуский сахарный завод привозят сырье из Ескельдинского, Каратальского, Кербулакского районов и окрестностей города Талдыкоргана.

...На Коксуском приемном пунк­те выстроилась очередь из машин, одна за другой въезжающих на весовую площадку. Глава крестьян­ского хозяйства «Ергазин» из Каратальского района Акылбек Ергазин, который лично приехал с грузом свеклы, отмечает:

– Урожай выращен неплохой, собрали по 600 центнеров с гектара. В этом году в нашем хозяйстве под сахарную свеклу было отведено 14 гектаров. Сейчас ее сажать стало выгодно, государство на постоянной основе поддерживает свекловодов. Есть субсидии на удобрения, пестициды, семена, поливную воду. Со стороны перерабатывающих заводов фермерам компенсируются транспортные расходы.

В крестьянском хозяйстве «Алим-Таяр» Коксуского райо­на под свеклу выделили клин аж в 120 га. И в первый же день прие­ма урожая из этого хозяйства привезли на Коксуский сахарный завод сладкие корнеплоды сразу на пяти мощных большегрузах.

По словам директора Коксуского сахарного завода Алтынбека Абатова, за один рабочий день предприятие в ближайшие недели рассчитывает принимать по пять-шесть тысяч тонн сырья. Производственная мощность сахарного завода нынче немного увеличена, так как в этом году урожай сахарной свеклы выше обычного.

В сезон приема сырья и переработки предприятие обеспечивает работой сотни человек из числа местного населения.

Первые партии сахарной свек­лы нового урожая принял и свек­лоприемный пункт Аксуского сахарного завода. Меньше чем через месяц здесь, наполнив склады сырьем, запустят линию по выпуску качественного казах­станского сахара.

Аксуский сахарный завод, расположенный в поселке им. Жансугурова Аксуского района облас­ти Жетысу, – одно из старейших промышленных предприятий региона. Построенное в 1967 году предприятие и в советское время было одним из ведущих сахарных производств республики.

В начале нулевых его цеха в силу ряда причин простаивали, но в год 50-летия, то есть в 2017-м, благодаря солидной поддержке государства завод был реанимирован и де-факто получил вторую жизнь. Здесь полностью переоборудованы линии по производству сахара из свеклы и тростника, приведены в порядок склады и пункт приема сырья, увеличены и модернизированы заводские мощности.

– Урожай прогнозируется нынче хороший, – рассказал генеральный директор ТОО «АксуКант» Самат Надирбаев. – Сейчас уже не боимся, что останемся без сырья, так как сахарная отрасль хорошо поддерживается государством. К примеру, взять приемку свеклы у крестьянских хозяйств. С 2023 года стоимость тонны сахарной свеклы, сданной казахстанскими фермерами на переработку, составила 40 тысяч тенге, так как была увеличена норма субсидирования. Наш завод из своих средств платит фермерам за свеклу по 15 тысяч тенге за тонну, а государство со своей стороны добавляет за эту же тонну еще по 25 тысяч тенге. Плюс есть так называемые «подорожные» выплаты, то есть мы приплачиваем хозяйствам в зависимости от того, насколько далеко им пришлось свеклу на наш приемный пункт везти.

По словам Самата Надирбае­ва, Аксуский сахарный завод пол­ностью готов и к складированию свеклы, и к ее переработке. За лето все профилактические и подготовительные работы на предприятии были проведены тщательнейшим образом.

– Приблизительно подсчитано: того сырья, что свезут к нам земледельцы, хватит заводу на шесть-семь месяцев бесперебойной работы, – отметил генеральный директор. – Затем встанем на профилактику оборудования, подготовку предприятия к следующему сезону. Сезонные рабочие уйдут, останутся только постоянные, которые на предприятии нужны всегда, но, так или иначе, мы обеспечиваем работой 500–550 человек местного населения со средней зарплатой в 150 тысяч тенге.

На Аксуский сахарный завод сдают сахарную свеклу аграрные формирования Аксуского, Сарканского, Алакольского районов.

– Наш район, например, в этом году высадил свеклу на 3 200 гектарах, – рассказал заместитель акима Аксуского района Газиз Есжанов. – Занято ее выращиванием 110 крестьянских хозяйств, сейчас у них началась уборочная. Пока средняя урожайность сос­тавляет около 400 центнеров с гектара. Это неплохо: и фермеры заработают, и заводу будет что перерабатывать…

В крестьянском хозяйстве «Божалакова» из Сарканского района нынче посадили свеклу на 20 га.

– В прошлом году ее же возделывали на 15 гектарах, – отметил представитель крестьянского хозяйства Токтарбек Толепбеков. – Нынче увеличили свекольный клин, так как субсидии хорошие, достаточно воды, удешевленного горючего, препаратов для защиты растений. И опытные кадры у нас тоже есть.

В первый день приема свеклы с полей этого крестьянского хозяйства привезли на приемный пункт сахарного завода около 100 тонн свеклы.

– Рассчитываем на урожай выше среднего, – заметил Токтарбек Толепбеков.

Главное, чтобы погода сейчас не подвела и весь урожай свекловодам удалось собрать без потерь.