Начальник управления финансов СКО подал в отставку из-за коррупционного преступления подчиненного

Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов прокомментировал задержание заместителя управления финансов, сообщает Pkzsk.info
со ссылкой на пресс-службу главы региона.
"Сейчас проходят следственные мероприятия по этому делу. Руководители должны подавать в отставку в случае коррупционных преступлений подчиненных, это принципиальная позиция Президента страны Касым-Жомарта Токаева. Руководитель управления финансов Ескен Акимжанов не обеспечил должный контроль за своим подчиненным, который подозревается в этом преступлении. Поэтому, он посчитал своим моральным долгом подать в отставку, и мною отставка была принята", — ответил на вопрос североказахстанской молодёжи на вопрос про борьбу с коррупцией Кумар Аксакалов.
Напомним, заместителя руководителя управления финансов подозревают в том, что он, действуя в группе лиц по предварительному сговору, со своей супругой через аффилированное предприятие обманным путём похитил бюджетные средства в сумме 83 миллиона тенге
через подписание фиктивных договоров на изготовление землеустроительных проектов по отводу земельного участка. Так, 70 миллионов тенге были обналичены, часть из них конвертированы в доллары США и потрачены на приобретение дорогостоящего внедорожника. На прошлой неделе при обналичивании очередного транша в сумме 19,5 миллиона тенге с поличным была задержана супруга чиновника.