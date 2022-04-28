Начался II этап Национальной интеллектуальной олимпиады "Мың бала" 2022 года

Стартовал II этап Национальной интеллектуальной олимпиады «Мың бала». Пять тысяч финалистов I этапа с 27 по 29 апреля (3 дня) пройдут компьютерное тестирование на оценку академических знаний по математической грамотности, казахскому языку (для учащихся с казахским языком обучения), русскому языку (для учащихся с русским языком обучения), английскому языку и естествознанию на базе региональных центров тестирования, сообщает Kazpravda.kz.

Третий год подряд олимпиада «Мың бала» выявляет способных сельских школьников. «Мың бала» - уникальный проект национального масштаба, ориентированный на поддержку талантов и способностей учащихся школ сельской местности, а также для отбора академически способных учащихся для обучения в специализированных школах для одаренных детей. Национальная интеллектуальная олимпиада “Мың бала” стала образовательным лифтом для сельских школьников.

Первый этап олимпиады «Мың бала» для сельских школ проводится в онлайн формате на специально разработанной платформе, которая уникальна тем, позволяет проходить тестирование до 150 тысяч единовременно.

«В этом году нам удалось охватить большинство сёл нашей страны. В Олимпиаде было зарегистрировано более 146 тыс. учащихся, более 132 тыс. учащихся приняли участие в онлайн тестировании I этапа. Тесты были направлены на оценку способностей пространственного и логического мышления. Проходной балл Олимпиады в 5 классе составил 347,28, а в 6 классе 347,13 баллов. Высокий показатель по стране показали учащиеся Кызылординской, Северо-Казахстанской, Жамбылской областей», - сообщил директор КФ «Академия Елбасы» Асланбек Амрин.

Победители олимпиады получат возможность зачисления по квоте в ведущие школы страны для одарённых детей: Республиканской физико-математической школе, лицеях «Білім-Инновация», специализированных школах «Дарын.

Олимпиада «Мың бала» проводится Корпоративным фондом «Академия Елбасы» в партнерстве с Министерством образования и науки Республики Казахстан.