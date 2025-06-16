Министерство культуры и информации Республики Казахстан объявило старт конкурса по присуждению гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары», учрежденного Главой государства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Фото: Минкультуры РК

Цель присуждения гранта – государственная поддержка новых инициатив и идей, направленных на формирование сообщества активной творческой молодежи. В 2025 году на республиканском уровне будет присуждено 30 грантов по 3 млн тенге.

На грант может претендовать гражданин Республики Казахстан в возрасте от 14 до 35 лет (34 года включительно). Грант присуждается на конкурсной основе для реализации проектов по 6-ти направлениям:

«Наука» – для реализации новых научных проектов и исследований;

«Культура» – для реализации проектов, направленных на популяризацию культурного наследия Казахстана, продвижение народных культурных традиций и искусства;

«Информационные технологии» – для реализации и разработки новых IT-решений и проектов;

«Бизнес» – для реализации новых бизнес-идей;

«Медиа» – для реализации новых медиа-проектов, в том числе проектов по созданию познавательного, полезного, интересного контента для молодежи;

«Волонтерство» – для реализации волонтерских проектов, направленных на решение актуальных социальных проблем.

Прием конкурсных заявок осуществляется с 16 июня по 18 августа (при этом, 18 августа до 24:00) по электронной почте: t.urpaktary25@gmail.com.

Телефоны для справок: 8 (7172) 74-12-78, 8 706-618-07-23 (в рабочие дни - с 09:00 до 18:30).

Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе (на государственном и (или) русском языках):

1) Конкурсная заявка по форме согласно Приложению-1 (PDF формат);

2) Описание проекта по форме согласно Приложению-2 (word формат);

3) Видео (не более 60 секунд) или презентация проекта (не более 10 слайдов);

4) Проект сметы расходов по форме согласно Приложению-3 (word формат);

5) Сведения об интеллектуальной собственности (при наличии, PDF формат);

6) Копия удостоверения личности или свидетельства о рождении (PDF формат).