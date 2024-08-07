Начните говорить на казахском сейчас!

Из-под пера казахстанского филолога Зайнур Рахмет вышли в свет прак­тический курс по изучению казахского языка и учебное пособие «Начни уже говорить на казахском. Самоучитель» (вторая редакция). Ранее педагог уже выпускала печатное пособие для приобретения навыков казахской разговорной речи, которое пользуется спросом у широкой аудитории, в частности русскоязычной, в том числе и потому, что издания опубликованы на языке Пушкина. Зайнур Рахмет отметила, что не случайно выбрала такую подачу материала. По ее словам, всегда проще и легче осваивать азы именно на доминантном, то есть на том, которым пользуешься с детства, языке.

Будучи преподавателем русского языка и литературы, Зайнур Рахмет задалась целью соз­дать самоучитель, который стал бы отличным подспорьем для желающих выучить казахский. Тогда, в 90-е годы, этот вопрос стоял особо остро: происходили развал Советского Союза, становление суверенного Казахстана, а с ним и развитие государственного языка. Учитывая, что на заре независимости многие оканчивали учебные заведения именно на русском, то понятно, что переход на казахский их сильно пугал: с чего начать, как заговорить, да желательно без акцента, куда обращаться за помощью…

– Знаете, в чем ошибка большинства тех, кто только-только осваивает казахский? Человек сначала выстраивает в голове предложение на русском, потом начинает переводить его на язык Абая. Мало того, что такой процесс занимает время, со стороны он напоминает заторможенные кадры из фильма. Цель изучающего понять: ЧТО, КОГДА и КАК применять, а следовательно, научиться пользоваться языком. Получив информацию (знания), важно научиться ею пользоваться (умения), а дальше дело за малым: доводить свои умения до автоматизма (навыки), – делится секретами изучения языка автор уникальной методики.

По словам Зайнур Рахмет, речь освещает отношения между субъектом и объектом. Эти взаимоотношения передает глагол. В речи он выступает центробежной силой.

– Так же, как ребенок, который только начал говорить, для выражения своей воли мы применяем самую простую форму глагола – глагол в повелительном наклонении. В казахском языке эта форма состоит только из корня, из которого образуются другие формы глагола. Допустим, возьмем глагол «ал» (возьми). Добавив отрицательную частицу, получим запрет на выполнение действия – «не бери» – алма. С частицей «шы» получим просьбу: алшы (возьми, пожалуйста), алыңызшы (возьмите, пожалуйста) и так далее, – говорит филолог.

От повелительной формы глагола второго лица единственного числа, как объясняет педагог с многолетним стажем, образуются все производные формы. У части речи, обозначающей действие, есть «компаньон» – субъект. В роли субъекта могут выступать любые именные части речи. А чтобы дать информацию о том, где, когда, как совершается действие, привлекаются другие части речи.

В рабочей тетради самоучителя «Начни уже говорить на казахском», вышедшего в свет в 2020 году, автор методики привела схему, к которой можно подставлять любой глагол и получить необходимую конструкцию: слово – словосочетание – предложение – вопрос – ответ.

А вот в практическом курсе «Қазақ тілі» автор дает, к примеру, материалы по технике чтения, помогающие в освоении правильного произношения специфических звуков казахского языка.

– Практический курс по изу­чению государственного языка состоит из ответов на вопросы, которые обычно возникают при попытке построения языковых конструкций. Чтобы читатель мог запомнить наиболее часто употреб­ляемые глаголы, они повторяются в заданиях, а в каждом новом задании в дополнение к ним даются незнакомые глаголы, которые, в свою очередь, неоднократно даются в других упражнениях, – отмечает Зайнур Рахмет.

– Самоучитель – возможность познавать азы в любое удобное время. К помощи педагога есть необходимость прибегать разве что для оттачивания разговорной речи. Самое главное требование заключается в постоянной, регулярной практике. В первое время главное – не воспринимать близко к сердцу критику от окружающих, а стараться как можно больше разговаривать, применяя полученные знания. Для обогащения словарного запаса нужно читать книги, смотреть фильмы, слушать и петь казахские песни, – советует собеседница.

Обучение языку требует времени, но каждый шаг приближает к цели. «Чем больше вы будете общаться на языке, тем увереннее будете себя чувствовать, и язык станет естественным инструментом общения», – резюмирует филолог.

Перед изучающим язык стоит весьма прагматичная цель: понять, в каких социальных, культурных и ситуативных контекстах используются различные языковые конструкции, что он и будет пытаться понять путем ответов на вопросы.

Практические задания тоже прагматичны, они нацелены на результат: используя функ­циональную грамматику, при помощи богатейшей лексики казахского языка строить емкие, понятные и стилистически правильные предложения.

Отметим, что все труды Зайнур Рахмет можно купить на платных сервисах.