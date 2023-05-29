Надо «посоветоваться»

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Галия Шимырбаева

Казахстанские оценщики собираются выйти на международный уровень.

В начале июня в Туркестане пройдет І Международный форум оценщиков стран – участников Организации тюркских государств, где Турция, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан подпишут Соглашение о создании Тюркского совета оценщиков. Этот документ должен стать тем голосом, к которому будут прислушиваться такие мировые институты оценки, как Королевское сообщество сюрвейеров RICS, Европейская группа ассоциаций оценщиков (TeGOVA), Американское общество оценщиков (ASA) и т. д.

– Когда мы пытаемся само­стоя­тельно обращаться к ним от имени нашей палаты, то наши письма, мягко говоря, игнорируются, интереса наш маленький рынок у них не вызывает, – говорит председатель Правления ПО «СРО «Содружество оценщиков Казахстана» Аскар Омарбеков (на снимке). – Но если мы хотим в последующем производить оценку не только имущественных комплексов, но нефтяных, газовых и других мес­торождений, то, пройдя соответствующее обучение, должны в будущем получить международные сертификаты. Сейчас из-за их отсутствия у казахстанских оценщиков оценкой наших месторождений занимаются иност­ранные компании – наши конкуренты. Теперь, когда тренд уходит в Юго-Восточную Азию (Гонконг, Филиппины и т. д.), где населения побольше и, соответственно, специалистов тоже, наша задача – сыграть на этом интересе. Но как? Ответ один – нужно объединяться. Уже есть Тюркский межгосударственный совет, в его рамках появились Тюркский банковский совет. И если мы создадим Тюркский совет оценщиков, то это будет еще одним шагом как для развития отношений между странами, так и оценочной деятельности в Казахстане.

Рынки тех стран, которые будут подписывать соглашение на форуме в Туркестане, представлены, как сообщил Аскар Омарбеков, более чем 150-миллионным населением, где уже работают свыше 20 тысяч оценщиков.

– Благодаря соглашению между нашими пятью странами возможен будет обмен не только специалистами, но и рост товарообмена. Сейчас открывается очень много совместных производств. На рынки стран приходят разные компании, за ними идут банкиры, оценщики, финансисты, бухгалтеры. Если благодаря Тюркскому совету оценщиков появится одинаковое понимание документов и законов, нам всем будет легче работать. Квалификация казахстанских оценщиков с каждым годом улучшается, палаты оценщиков приглашают очень много лекторов из стран СНГ: Грузии, Армении, Белоруссии, Узбекистана. То есть наш рынок открыт. Здоровая конкуренция положительно скажется на нашем развитии, мы получим определенный опыт от компаний других стран, а главное – сможем выходить на международный рынок. Я имею в виду уже западные страны. Там необходимы другие квалификационные документы, нежели в ЕАЭС. Чтобы получить международные сертификаты, нужно регистрироваться в тех странах и пройти там обучение, – отмечает председатель Правления ПО «СРО «Содружество оценщиков Казахстана».

#Туркестан #оценщики #Тюркский совет #форум оценщиков #международный форум

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