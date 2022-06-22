Надо стараться, товарищи!

В Кызылординской области правоохранительные органы раскрывают всего 53 процента преступлений, связанных с наркотиками.

Об этом и не только говорили на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений. В совещании в онлайн-формате участвовали сотрудники облакимата, силовых структур, руководители организаций, учреждений, акимы районов региона.

На повестке дня было два вопроса: меры по борьбе с наркобизнесом и предупреждение такого типа преступлений, как мошенничество. Начальник областного департамента полиции Султан Бекторе рассказал, что за первые пять месяцев года в Кызылординской области зарегистрировано 73 наркопреступ­ления, в ходе расследования которых изъяты как марихуана, так и «синтетика».

– За отчетный период раскрываемость преступлений, связанных с наркотиками, составила 53 процента, – уточнил Султан Бекторе.

В приаральском регионе криминалитет выращивает наркоплантации. По информации, озвученной на заседании комиссии, сажают наркосодержащую коноплю индийских и голландских сортов. И наркоплантаторство – годами налаженный процесс.

– Некоторые преступники начали выращивать коноплю в полевых условиях с применением глубинных насосов, применяя технологию капельного орошения, – отметил Султан Бекторе.

В регионе, как и по всей республике, с 1 июня по 31 октября проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Қарасора-2022», в ходе которого совершается воздушный мониторинг садов в городах и селах, территорий крестьянских хозяйств и степных земель.

Аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев, председательствовавший на заседании, отметил низкий показатель раскрываемости преступлений, связанных с наркотиками, и поставил ряд конкретных задач.

– Определить каналы, места заготовки и реализации наркотических средств, принять меры решительные меры, – сказал он. – Рассмотреть возможности использования современных технологий в пресечении выращивания наркотических растений. Организовать через средства массовой информации широкое разъяснение населению правовой ответственности за незаконные продажу и использование наркотиков.

Отметил аким и необходимость усилить работу областного штаба по координации деятельности по противодействию наркомании и наркобизнесу, а также разместить видеоролики и посты о вреде наркомании в социальных сетях.

Что касается мошенничества, то за пять месяцев текущего года в Кызылординской области зарегистрировано 297 таких преступлений, что на 27,4% меньше, чем в 2021-м. Более 50 процентов мошенничеств совершены с использованием Интернета.

– Глава региона поручил усилить работу по профилактике мошенничеств, создания финансовых пирамид, правонарушений, совершаемых через Интернет, – сообщили в областном акимате.