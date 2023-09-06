Награды – достойным!

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Кошкарбек Тусипов

70 лет исполнилось культивированию в Казахстане настольного тенниса.

фото организаторов мероприятия

В нынешнем году Федерация настольного тенниса Республики Казахстан отмечает 70-летие развития данного вида спорта в нашей стране. В связи с этим в Алматы состоялось награждение заслуженных деятелей, ветеранов спорта, тренеров и судей юбилейными медалями.

Настольный теннис в Казахстане начал развиваться еще в 50-х годах прошлого столетия. А именно в 1953-м, когда в Алматы состоялось первое соревнование, в котором приняли участие все желающие. Спустя два года в город приехал Анатолий Харитонович Ицкевич – энтузиаст данного вида спорта и организатор спортивных мероприятий.

После обретения нашей рес­публикой независимости в стране ежегодно проводятся чемпионаты. В 1993-м была основана Федерация настольного тенниса Республики Казахстан. В том же году впервые национальная сборная приняла участие в чемпионате мира в городе Гетеборге (Швеция).

Активное развитие данного вида спорта стало возможным после избрания на пост президента федерации Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. Он возглавлял федерацию более 13 лет и внес неоценимый вклад в развитие казахстанского настольного тенниса. На сегодняшний день во главе структуры стоит Данияр Абулгазин, уделяющий особое внимание популяризации и продвижению настольного тенниса во всех регионах страны.

В данный момент настольный теннис считается одним из самых доступных и массовых видов спорта в Казахстане. Ежегодно наша страна принимает престижные турниры мирового уровня, на которые съезжаются лучшие спортсмены планеты – олимпийские призеры, чемпионы мира и континентов.

– Сегодня мы собрались здесь, чтобы отпраздновать юбилей, который олицетворяет не только 70 лет развития настольного тенниса в Казахстане, но и бесценный вклад всех тех, кто принимал участие в этом развитии. Этот спорт связал нас, вдохновил на новые высоты и укрепил дружбу. Мы искренне хотим выразить глубокую благодарность и уважение к людям, чьи усилия и страсть привели к развитию настольного тенниса в стране. Эти медали не просто символ успеха и признания, они выражение глубокой признательности за неустанную работу и преданность общей цели, – отметил на церемонии награждения глава Федерации настольного тенниса Казахстана.

#награждение #федерация #юбилей #настольный теннис

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