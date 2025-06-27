Награды тем, кто всегда в центре событий

Масс-медиа
136
Николай Жоров
старший корреспондент отдела информации и права

В Доме дружбы состоялась церемония вручения государственных наград за успешную творческую деятельность и обеспечение информационной безопас­ности ряду журналистов.

фото Юрия Беккера

Награды от имени Главы государства Касым-Жомарта Токаева – ордена «Құрмет», медали «Ерен еңбегі үшін» и ведомственные знаки отличия – представителям СМИ вручил вице-министр культуры и информации Канат Искаков. Он также передал участникам церемонии слова поздравления с заслуженными наградами от имени министра культуры и информации Аиды Балаевой.

– Наступившая эпоха – это время созидания, наполненное новыми идеями, и роль средств массовой информации, которые находятся в эпицентре происходящих изменений, в жизни общества трудно переоценить. Глава государства всегда подчеркивает важность миссии СМИ в укреплении нашей информационной безопасности и конкурентоспособности, – отметил Канат Искаков.

На сегодня в стране зарегистрировано 4 871 СМИ, в их числе 3 002 периодических печатных издания, телеканалов – 236, радио­станций – 98, информационных агентств и сетевых изданий – 1 231.

В последние годы в работе СМИ произошли важные изменения – пересмотрен статус журналистов, принят Закон «О масс-медиа», идет переход СМИ в цифровой формат, осуществляется поддержка представителей информационной сферы.

Первому орден «Құрмет» вручили ветерану казахстанской журналистики Алимжану Акбарову. Работе в СМИ он посвятил 47 лет своей жизни, из них 36 лет возглавлял газету «Дружные ребята», ныне входящую в состав ТОО «Қазақ газеттерi». Орденом «Құрмет» наградили коллег из газеты «Аnа tіlі» и телеканала КТК, медалью «Ерен еңбегі үшін» награждены восемь работников различных СМИ, в их числе и представители ТОО «Қазақ газеттерi» – главный редактор журнала «Ақиқат» Дауыржан Толебаев и заместитель главного редактора журнала «Мысль» Сауле Ахметова. Ряд журналистов отмечен ведомственным знаком «Ақпарат саласының үздігі».

#СМИ #журналисты #госнаграды

Популярное

Все
Возьмите меня в газету!
Для сайгаков определена безопасная доля изъятия
С новосельем поздравили героев Паралимпиады
Награды тем, кто всегда в центре событий
Цифровизация и искусственный интеллект должны стать приоритетами для ЕАЭС
Как интернет-мошенники обходят блокировки?
Работа проделана большая – впереди новые задачи
Политическая воля и законодательные шаги
Лучшим в профессии
В Астане чествовали будущих мастеров
Дети – наш приоритет
Красные машины и каска из металла
Работам соискателей – народное обсуждение
Важно быть полезной
Лето с пользой и удовольствием
Верность любимому делу
День столицы: сколько дней отдохнут казахстанцы в начале июля
Алматинцев предупредили о неспокойной ночи
Закон Республики Казахстан
В Актобе построен новый завод по производству агрохимикатов
В Улгили выпускают стекло жамбылской закалки
День полиции отмечают сегодня в Казахстане
Дожди с градом обрушатся на Казахстан
Свыше полумиллиона алматинцев посетили ярмарки выходного дня с начала года
В Алматы вырос поток иностранных туристов
Эти стены хранят вековую историю
Совбез ООН собрался на экстренное заседание
Президент подписал закон об амнистии к 30-летию Конституции РК
Ураган не щадил никого
Факты двойных оплат за штрафы выявили в Павлодарской области
Еще 145 офицеров выпустила Академия гражданской защиты МЧС РК
ИИ возвращает кошек домой
20 лет без паспорта прожила казахстанка
Способность противостоять коррупции должна стать нормой
Минторговли разъяснило введение минимального уровня цен на муку, яйца, масло
Двум казахстанцам вернули зрение путем трансплантации роговицы
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
Назначен новый министр обороны Казахстана
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
Новый завод открыли в Атырау
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
Новый рекреационный парк открыли в Сатпаеве
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
В Уральске реконструируют набережную
Новая услуга появилась в приложении eGov Mobile
Дожди с грозами и ветром ожидают казахстанцев в эти выходные
Главе государства показали пассажирский вагон казахстанского производства
Развитие химической отрасли в Жамбылской области набирает темпы

Читайте также

Верность любимому делу
Определены победители медиа-премии партии «AMANAT»
В Мажилисе наградили лауреатов премии «Парламент сөзі»
Страна зажигает новые звезды

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]