В Доме дружбы состоялась церемония вручения государственных наград за успешную творческую деятельность и обеспечение информационной безопас­ности ряду журналистов.

фото Юрия Беккера

Награды от имени Главы государства Касым-Жомарта Токаева – ордена «Құрмет», медали «Ерен еңбегі үшін» и ведомственные знаки отличия – представителям СМИ вручил вице-министр культуры и информации Канат Искаков. Он также передал участникам церемонии слова поздравления с заслуженными наградами от имени министра культуры и информации Аиды Балаевой.

– Наступившая эпоха – это время созидания, наполненное новыми идеями, и роль средств массовой информации, которые находятся в эпицентре происходящих изменений, в жизни общества трудно переоценить. Глава государства всегда подчеркивает важность миссии СМИ в укреплении нашей информационной безопасности и конкурентоспособности, – отметил Канат Искаков.

На сегодня в стране зарегистрировано 4 871 СМИ, в их числе 3 002 периодических печатных издания, телеканалов – 236, радио­станций – 98, информационных агентств и сетевых изданий – 1 231.

В последние годы в работе СМИ произошли важные изменения – пересмотрен статус журналистов, принят Закон «О масс-медиа», идет переход СМИ в цифровой формат, осуществляется поддержка представителей информационной сферы.

Первому орден «Құрмет» вручили ветерану казахстанской журналистики Алимжану Акбарову. Работе в СМИ он посвятил 47 лет своей жизни, из них 36 лет возглавлял газету «Дружные ребята», ныне входящую в состав ТОО «Қазақ газеттерi». Орденом «Құрмет» наградили коллег из газеты «Аnа tіlі» и телеканала КТК, медалью «Ерен еңбегі үшін» награждены восемь работников различных СМИ, в их числе и представители ТОО «Қазақ газеттерi» – главный редактор журнала «Ақиқат» Дауыржан Толебаев и заместитель главного редактора журнала «Мысль» Сауле Ахметова. Ряд журналистов отмечен ведомственным знаком «Ақпарат саласының үздігі».