Нахимичили

Без нормальных уроков химии остались ученики школы-гимназии № 20 им. Титова. В середине сентября неожиданно уволилась одна из сильнейших педагогов города, которую очень любили дети. Для руководства школы это стало неприятным сюрпризом, ведь у учителя было 28 часов в неделю. Единственный оставшийся учитель химии, на плечи которого переложили замену, даже чисто физически потянуть такую нагрузку не может.

В итоге пострадали дети. Преподавание предмета, утверждают родители, потеряло системность, да и качество заметно изменилось.

– Некоторые уроки по вторникам заменяющий педагог действительно как бы проводила. Она, как уверяет ребенок, присутствовала в классе, но никаких тем не объясняла. Давала им учебник и говорила переписывать оттуда. Сама занималась документами. Ей некогда – и все. Потом давала СОРы, они спрашивали, как им писать, если тему не знают, не понимают. Она отвечала, что это не ее проблемы, – рассказывает мама девятиклассника Ирина Абрамова. – Дети неоднократно жаловались классной руководительнице, особенно когда по разным причинам не проводились занятия даже раз в неделю. Как быть тем, кто связывает свое будущее с медициной, другими профессиями, где требуется основательное знание химии?

Ирина Абрамова – единственная из всех родителей, кто открыто говорит о проблеме. Остальные предпочитают молчать, а то как бы чего не вышло, и терпеливо ждать, надеясь, что педагога все-таки найдут. Между тем время идет, в школе по-прежнему один учитель химии и все те же совмещенные уроки, по меньшей мере в девятых классах, а их в этой школе целых шесть.

Директор школы Дана Дармен соглас­на, что ситуация, когда дети вторую четверть подряд изучают химию один раз вместо положенных двух уроков в неделю, непременно отразится на их базовых знаниях. И уже сейчас думает над тем, как провести пропущенные уроки, как организовать дополнительные занятия, чтобы это было не в ущерб свободному времени детей. Признается, что пока у нее нет предложения, как изучить пропущенные темы, не оставляя детей на восьмой урок.

– Учитель уволилась 18 сентября, – поясняет Дана Дармен. – Мы искали совместителя, но так как по городу есть огромная проблема с кадрами на русском языке обучения, все отказывались. Тем более мы искали учителя с хорошим опытом работы, сильного химика. На портал сведения о вакансии вынесли 18 октября, сразу на две вакантные должности учителя химии. 30 октября прием документов закончился. 6 ноября, после первой четверти и каникул, второй учитель химии отказалась вести уроки замены и, сославшись на здоровье, тоже уволилась. Седьмого ноября провели заседание комиссии, определили двух победителей из трех кандидатов. Одна из двух учителей, прошедших конкурс, через два дня отказалась от работы.

Десятого ноября приняли на работу Гулизу Аргинбаеву, и сейчас это единственный учитель химии на всю школу. Понятное дело, что она, как и ее предшественница, не сможет в полной мере вести уроки по расписанию...

Неудивительно, что многие девятиклассники уже не надеются на школу и пошли на платные уроки химии. В том же 9 «А» таких как минимум шесть учеников. Только вот платить им приходится не за дополнительный объем знаний, а за изучение базовой школьной программы, освоение которой уже оплатило государство.

– Меня возмущает, что в городском управлении образования проблему дефицита педагогов игнорируют, – говорит Ирина Абрамова. – Еще в середине октября я проинформировала лично руководителя Нургуль Шамшиеву. Она обещала разобраться и дать пояснения. В ответ – тишина. Я написала ей сообщение, которое тоже осталось без ответа.

Похоже, игра в молчанку – излюб­ленный прием в городском управлении образования. С подобной ситуацией менее чем за месяц столкнулась дважды. Первый раз, когда Нургуль Шамшиева не смогла дать ответ на мой вопрос, заданный на пресс-конференции, и пообещала ответить дополнительно, да так и забыла. Получить ответ не помогло и обращение к курирующему данное направление заместителю руководителя.

Без ответа остался и журналистский запрос по ситуации в школе-гимназии № 20 им. Титова. Сначала из пресс-службы прислали на WhatsApp отписку из семи предложений, которую спустя считаные минуты почему-то удалили. На этом все, связь прервалась.

И тем не менее хотелось бы ­узнать мнение руководства городского управления образования о ситуации с преподаванием химии в отдельно взятой школе, как и то, единичный ли это случай в городе или есть еще школы, в которых из-за дефицита педагогов не осваивается в полной мере государственный стандарт образования? Занимаются ли в городском управлении кадровой работой, существует ли резерв на случай непредвиденных обстоятельств, с которыми столкнулась школа-гимназия № 20? Проводится ли анализ по резерву учительских кадров, отслеживаются ли складывающиеся тенденции, прогнозируется ли возможная нехватка педагогов?

Пока же дети остаются без учителя и возможности получить крепкие знания. Заметим, что ученики еще не отошли от онлайн-обучения во время пандемии, не восполнили пробелы, образовавшиеся на whatsapp-уроках. А родители не могут не думать о том, не повторится ли аналогичная ситуа­ция с преподаванием другого предмета в этой же или другой школе?