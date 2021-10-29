Находил данные казахстанцев в интернете и оформлял кредиты 19-летний житель Алматы

Как установлено, молодой человек на протяжении нескольких месяцев оформлял товарные кредиты на случайных людей, чьи данные находил в интернете. После одобрения кредита, забирал дорогие телефоны и продавал третьим лицам. И, естественно, взносы по кредиту даже не думал оплачивать.
«С заявлением в полицию обратились пять граждан, на которых подозреваемый оформил сотовые телефоны. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый задержан. Уголовное дело расследуется по части 3 статьи 190 УК РК «Мошенничество». Сумма причиненного ущерба составляет около 1,5 млн тенге», – рассказал начальник управления полиции Алмалинского района Есен Искаков.
Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. А в управлении полиции Алмалинского района рекомендуют пострадавшим от противоправных действий данного лица обратиться по телефонам: 8-708-707-9202; 8-705-555-7763; 8-775-719-2727.