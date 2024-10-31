Разыскиваемого интерполом преступника задержали в аэропорту Астаны
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Мошенник присвоил деньги бакинцев, обещая им помощь в приобретении квартир
В Международном аэропорту Астаны по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Азербайджана казахстанские полицейские задержали гражданина этой страны, находившегося в международном розыске за совершение мошенничества, передает Kazpravda.kz
По информации МВД РК, в 2022 году мужчина под предлогом содействия в приобретении квартир в социальных домах в Баку завладел деньгами местных жителей в крупном размере.
Фигурант пытался вылететь из Астаны в Душанбе.
В настоящее время водворен в изолятор временного содержания столичной полиции.