Разыскиваемого интерполом преступника задержали в аэропорту Астаны

Мошенник присвоил деньги бакинцев, обещая им помощь в приобретении квартир

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В Международном аэропорту Астаны по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Азербайджана казахстанские полицейские задержали гражданина этой страны, находившегося в международном розыске за совершение мошенничества, передает Kazpravda.kz

По информации МВД РК, в 2022 году мужчина под предлогом содействия в приобретении квартир в социальных домах в Баку завладел деньгами местных жителей в крупном размере.

Фигурант пытался вылететь из Астаны в Душанбе.

В настоящее время водворен в изолятор временного содержания столичной полиции.