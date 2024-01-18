Находившихся в розыске трех иностранцев задержали в Туркестанской области

Спецоперации
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Решается вопрос об их экстрадиции

Фото: polisia.kz

Сотрудники по управления по противодействию экстремизму департамента полиции Туркестанской области установили трех иностранных граждан, находившихся в международном розыске, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД РК.

Один из задержанных иностранцев, три года находившийся в международном розыске, гражданин Узбекистана. Его полицейские задержали в Ордабасинском районе. 38-летний мужчина был осужден на родине за совершение разбойного нападения.

Установлено, что в 2020 году он совершил побег из мест лишения свободы, а после незаконно пересек границу Казахстана. По данному факту все обстоятельства выясняются.

Второго подозреваемого задержали в ходе совместно проведенных мероприятий сотрудников УПЭ, управления криминальной полиции и Сарыагашского РОП. 30-летний гражданин Узбекистана был объявлен в розыск ДП Астаны за совершение преступления, связанного с хранением наркотиков.

Третьего подозреваемого, гражданина России, находившегося в международном розыске, задержали в Келесском районе. Молодой человек был объявлен в розыск в соседней стране в декабре 2022 года и скрывался на территории Казахстана. 21-летний мужчина арестован.

В настоящее время решается вопрос об их экстрадиции, добавили в полиции.

 

#задержание #розыск #иностранцы

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