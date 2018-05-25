​Наладить новые контакты

Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев посетил V Международную выставку вооружения и военно-технического имущества KADEX 2018.

Особый акцент выставки, ставшей традиционной с 2010 года, был сделан на развитии электронной системы и системы управления связью и вооружением.

Бакытжан Сагинтаев обсудил с участниками выставки перспективы установления и развития взаимовыгодных контактов между производителями и потребителями продукции оборонной промышленности, организации совместного производства и модернизации вооружения и техники.

На KADEX 2018 представлены 144 единицы образцов вооружения и военной техники отечественных и зарубежных производителей (всего 318 компаний из 28 стран мира), из них авиационной техники – 20 единиц (6 вертолетов, 10 самолетов, 2 БПЛА), сухопутной техники – 124 единицы. Выставку посетили официальные делегации из 48 стран.