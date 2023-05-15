Налоги на рекламу незаконно начисляли акиматы в регионах

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В ряде регионов Казахстана акиматы предоставляли в фискальные органы сведения о предпринимателях, использующих вывеску, и обозначали её как рекламу, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК.

Налоги с бизнесменов взимались за вывески как за наружную рекламу, что противоречило законодательству, отметили в ведомств.

Так, к примеру в Кызылординской области выявлено необоснованное начисление 18 предпринимателям налоговых платежей за размещение на объектах бизнеса агитационных материалов.

«Однако по закону о рекламе вывеска не подлежит налогообложению, так как не является наружной рекламой. Прокуроры выявили более 1600 фактов незаконного взимания налогов. К дисциплинарной ответственности привлечено 12 должностных лиц, защищены права 725 субъектов бизнеса, свыше 12 млн тенге возвращены предпринимателям», – говорится в сообщении.

Правительство информировано о допущенных нарушениях, добавили в ведомстве.