Налоговый кодекс превратился в спорный документ – Токаев

Налоги,Президент
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По его словам, действующий кодекс перегружен многочисленными изменениями, подзаконными актами и исключениями

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе встречи с местной общественностью, Президент в своем выступлении высказался по налоговой реформе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

– Поручая разработать новый Налоговый кодекс, я поставил задачу перейти к более понятной, стабильной и справедливой налоговой политике. На самом деле мы не ужесточаем налоговую политику, а упорядочиваем ее. Действующий кодекс перегружен многочисленными изменениями, подзаконными актами и исключениями. Кодекс превратился в документ, практическая польза которого, из-за сложности чтения и понимания, справедливо оспаривается и предпринимателями, и государственными служащими. Большое количество льгот и налоговых режимов создает преимущества для одних предпринимателей и вызывает обоснованное недовольство у других, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он пояснил, что изначально налоговые послабления были рассчитаны на поддержку определенных отраслей экономики и категорий бизнеса. Но на практике это привело к злоупотреблениям со стороны недобросовестных предпринимателей, уклонению от уплаты налогов, дроблению бизнеса.

- Такую ситуацию мы терпеть не можем, и Казахстан не может превращаться в сплошную офшорную зону.  Все это усложнило налоговое администрирование, привело к несправедливому распределению налоговой нагрузки, - продолжил Глава государства.

Он сообщил, что в настоящее время Парламентом рассматривается принципиально новый Налоговый кодекс. Документ должен обеспечить баланс между интересами бизнеса и государства, стимулировать предпринимателей к добросовестной уплате налогов.

- Дополнительные налоговые поступления позволят увеличить бюджет развития, построить новые школы, больницы и другие социальные объекты. Прозрачная и стабильная налоговая система укрепит инвестиционный потенциал страны. Она будет способствовать улучшению благосостояния граждан, росту экономики и развитию бизнеса. В первую очередь в такие непростые времена необходимо сохранять сплоченность. Народная мудрость гласит: «Ырыс ынтымақты елге барады» («Благополучие должно служить народу»). Важно сосредоточить наши усилия на достижении общих целей, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

#Токаев #налоги #кодекс

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