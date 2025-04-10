Мажилис и Правительство, значительно переработав проект Налогового кодекса, пришли к компромиссным решениям по целому ряду положений. Так, по поручению Главы государства Правительством были сформированы шесть групп, которые провели 20 встреч в регионах. После обсуждений с учетом мнений и предложений бизнеса Правительство внесло поправки в проект Налогового кодекса. Вместе с тем у депутатов еще остаются воп­росы, ответы на которые предстоит искать сообща.

Как напомнил заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин, проект рассматривается с сентября прошлого года. В текущем году в него были внесены концептуальные поправки. Итак, первое и важное – НДС будет равен 16%. Второе и тоже важное для малого и среднего бизнеса – порог по НДС будет определен в размере не 15 млн тенге, как предлагалось ранее и от чего, откровенно говоря, у казах­станских предпринимателей началась паника, а 40 млн тенге.

– Сорок миллионов тенге – это плод компромисса, который мы достиг­ли. Но хочу сказать, что мы на этом фоне теряем 160 тысяч новых налогоплательщиков и где-то недобираем 400 миллиардов дополнительных поступлений. Это я к чему говорю, чтобы наши бизнесмены понимали, что Правительство и Парламент готовы идти на такие компромиссы, – отметил вице-премьер.

Третья важная новелла проекта кодекса – социально значимые продукты питания, а также сферы книгопечатания и археологии освобождаются от уплаты НДС. В здравоохранении Правительством будет определен социальный список медикаментов, освобожденных от НДС. Этим налогом будут обложены и платные медицинские услуги на уровне 10%, что также вызвало вопросы. Депутат Гульдара Нурумова обеспокоена последствиями, которые могут возникнуть после введения НДС в сфере медицины и озвучила риски планируемых изменений.

– Все во избежание НДС будут на всякий случай ставить подозрения на онкологию, инфекцию или другое социально значимое заболевание, входящее в перечень гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Из-за этого могут вырасти показатели заболеваемости и экстренной медицинской помощи. Из 15 минут приема больного более 80% времени врача уходит на работу на компьютере – выполнение несвойственных функций. Вместо оказания должного внимания пациенту врачи вынуждены будут определять пакеты ОСМС или ГОБМП, а теперь еще прибавится услуга с НДС или без. Когда лечить больного? О каком качестве может идти речь? – поинтересовалась депутат.

Она спросила, кто будет нести ответственность за подобные решения.

– Все мы помним ужас пандемии: нехватку больниц, врачей, медработников, оборудования, медикаментов, когда больные не могли найти элементарно аскорбиновую кислоту и физраствор. Последствия введения НДС могут быть гораздо хуже, так как сократится количество врачей и мед­организаций. Кто-нибудь в будущем понесет персональную ответственность за принятие таких неэффективных решений? – задала вопрос Гульдара Нурумова.

Серик Жумангарин в свою очередь ответил однозначно: ответственность за налоговую реформу будет лежать на Правительстве. Он абсолютно уверен в казахстанских врачах, которые, по его мнению, прекрасно смогут сориентироваться, в каких случаях ОСМС, ГОБМП, а в каких случаях пакет с НДС.

– Врачи прекрасно разбираются, где ОСМС, где ГОБМП. Не понимаю здесь озабоченности, – успокоил он депутатов.

Однако спикер Мажилиса Ерлан Кошанов поддержал коллегу и отметил, что до второго чтения нюансы, связанные с НДС в здравоохранении, будут тщательно изучены.

Есть изменения в размере корпоративного подоходного налога в социальной сфере, который установлен в проекте кодекса на уровне 5% с 2026 года и 10% с 2027 года. Кроме того, будут обложены НДС банковские операции.

– Для того чтобы они не выросли в цене, Агентство по защите конкуренции совместно с Правительством проведет анализ обоснованности текущих расценок. По специальному налоговому режиму будет введен не разрешительный, а запретительный список. Все, что не запрещено, будет разрешено. По сельхозтоваропроизводителям оставим все как есть. То есть льгота минус 70% остается. Обрабатывающая промышленность будет облагаться по ставке КПН 20%, – перечислил нормы проекта закона вице-премьер.

Также нормами кодекса сокращается количество налогов, платежей и сборов. Вместо 12 налогов будет 11, две платы из десяти предлагаются к исключению: платы за размещение рек­ламы и за пользование лицензия­ми. Предлагается объединить три платы: за пользование водными ресурсами, лесными угодьями и животным миром. Будет плата за использование природных ресурсов. Количество ставок в этих платах будет сокращено на 77. Предлагается сократить шесть видов сборов. По ним будут исключены 34 вида ставок. Также исключаются пять видов госпошлин.

Будут оптимизированы и налоговые льготы. По данным налоговых деклараций признаны льготами 453 нормы на сумму 3,4 трлн тенге. На сегодня предлагается отменить 128 налоговых льгот на сумму более 1,3 трлн тенге. Базовая ставка КПН сохраняется на уровне 20%, но для отдельных секторов будет установлена повышенная ставка.

– Это банковский и игорный секторы. Здесь ставка составит 25%. Для финансового лизинга и социальной сферы предлагается ставка в 10%. Для сельхозтоваропроизводителей ставка остается на уровне 3%, – добавил Серик Жумангарин.

Предусмотрены дополнительные стимулы для инвесторов, в том числе для геологоразведки.

– Мы предлагаем стопроцентные вычеты по затратам на строительство, покупку оборудования и программного обеспечения, а также на их реконструкцию и модернизацию. Планируется разрешить использование вычетов на расходы по разведке в рамках действующих контрактов или вне их. Также предлагается ввести нулевую ставку НДПИ до 5 лет для разработки новых низкорентабельных частей месторождений, – сказал Серик Жумангарин.

Вводятся налоговые преференции для переработки твердых полезных ископаемых. Для зрелых нефтяных месторождений предлагается альтернативный налог на недропользование.

– Экономия от налоговых льгот не останется у недропользователей. Предус­мотрен запрет на получение дивидендов. Средства будут направлены на инвестиции в добычу и развитие региона – улучшение инфраструктуры, обучение местных кадров и поддерж­ку научных исследований, – сказал вице-премьер.

Реформируются и специальные налоговые режимы.

– Это один из самых обсуждаемых вопросов проекта кодекса. Специальные налоговые режимы будут значительно оптимизированы. В результате останется только три. Сейчас их семь. Вводится новый льготный режим для самозанятых, специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации и специальный налоговый режим для крестьянских и фермерских хозяйств, – пояснил Серик Жумангарин.

Предлагается повышенное налогообложение отдельных категорий товаров – так называемый налог на роскошь.

– Для этого предлагается увеличить ставки налога на имущество, если стоимость недвижимости превышает 450 миллионов тенге. Также планируется введение акцизов на легковые автомобили стоимостью более 75 миллионов тенге, а также на дорогие морские суда и летательные аппараты. В целях справедливости предлагаются акцизы в размере 10% на дорогие алкогольные напитки и сигары, – пояснил вице-премьер.

Депутаты же предлагают ввести налог не только на дорогое жилье, но и на коммерческую недвижимость, которую тоже надо считать признаком роскошной жизни.

– Я один пример приведу. В Алматы отель Hilton, 11 этажей, построен в 2019 году. Государство выделило на него льготный кредит в 6 миллиардов тенге. Значит стоимость его не менее шести миллиардов, и при этом владелец заплатил в 2022 году по бухгалтерскому учету всего лишь 2,9 миллио­на тенге, – возмутился мажилисмен Мурат Абенов.

По его словам, система налогообложения коммерческой недвижимости в Казахстане имеет множество лазеек, которые позволяют бизнесу минимизировать выплаты в бюджет. Он напомнил о 519-й статье Налогового кодекса, которая, по его словам, позволяет платить по минимуму. Однако в этом секторе кроется большой потенциал для пополнения бюджета, пример тому – ряд стран.

– Например, в Британии – это 10% всех налогов, в США – 9%, в Канаде – 8%, – констатировал депутат.

Также предлагается сервисная модель работы с налогоплательщиками. Налоговое администрирование перестанет быть карательным. Акцент будет сделан на внедрение так называемого фискального сопровождения от «колыбели» до закрытия. При этом будет сокращена на 30% налоговая отчетность. Изменятся подходы и в принудительном взыскании налоговой задолженности – теперь фискальные органы не будут блокировать всю деятельность бизнеса из-за незначительных сумм налогов.

В проекте Налогового кодекса возвращают уплату НДС для строительных компаний. Более 20 лет назад этот налог для застройщиков отменили в целях сдерживания цен на жилье. Цель, как показывают реалии, достигнута не была. Депутат Бахытжан Базарбек в связи с этим опасается, что возврат НДС повлечет рост и без того высоких цен на жилье, и требует принять меры для их стабилизации.

– Освободив эти компании от НДС, государство ожидало снижения цен, но жилье подорожало в 21 раз, что лишило казахстанцев возможности купить его. Более 20 лет мы поддерживаем застройщиков: субсидируем, дотируем, – возмутился депутат.

В свою очередь Серик Жумангарин сообщил, что в проекте кодекса, который был представлен еще в сентябре, предусмотрена норма для контроля за ценообразованием. Он признал, что льготы не дали желаемого результата, поскольку цены продолжали расти, а застройщики часто использовали схемы ухода от налогов. Вице-премьер сообщил, что контроль за ценообразованием будет осуществляться через специальное агентство, а для выявления недобросовестных застройщиков и поставщиков товаров и услуг будет использоваться система электронных счетов-фактур и Е-tamga, обеспечивая полную прозрачность.

Резюмируя обсуждение, спикер Ерлан Кошанов отметил, что проект Налогового кодекса – это вопрос не только налогов, но и справедливости в обществе.

– Налогообложение – очень чувствительная сфера. Потому что каждый гражданин Казахстана, каждая семья, каждый казахстанский бизнесмен будут непосредственно чувствовать последствия решений, которые мы принимаем сегодня. Поэтому Глава государства поручил Правительству и Парламенту создать справедливую, эффективную и прогнозируемую налоговую систему, – сказал спикер.

Он напомнил, что изначально по многим вопросам у Мажилиса и Правительства были разные позиции. В процессе обсуждения депутаты, работая в тесном взаимодействии с Правительством, после бурных дис­куссий пришли к общему решению по некоторым спорным вопросам. Так, стороны пришли к согласию по ставке налога на добавленную стоимость.

– Это самый актуальный вопрос, который беспокоил общество. Предложенный Правительством предельный порог в 15 миллионов тенге повышен до 40 миллионов тенге. Второй важный момент – каждый платит налоги соразмерно своим доходам. Например, для малого и среднего бизнеса, занимающегося торговлей, обслуживанием, производством товаров, будет действовать специальный налоговый режим. То есть полностью сохраняется возможность заниматься бизнесом без налога на добавленную стоимость с размером налога в четыре процента, – сказал спикер.

Будут сокращены послабления для крупного бизнеса, а для банков и игорного бизнеса будет увеличен подоходный налог.

– Словом, это не отразится на карманах простых граждан. Это то, что и предусматривала новая налоговая политика, – отметил спикер Мажилиса.

Конечно, сказал Ерлан Кошанов, есть проблемы, которые все еще требуют немедленного и взвешенного решения.

– Особенно это касается вопросов социальной сферы, о которых сегодня открыто говорили депутаты. Мы будем рассматривать их на заседаниях рабочей группы вместе с Правительством. Окончательное решение должно быть оптимальным и сбалансированным, эффективным как для бизнеса, так и для населения, – подчеркнул глава Мажилиса.

Согласно повестке Мажилис также принял во втором чтении поправки в законодательство по вопросам развития финансового рынка и защиты прав потребителей финансовых услуг.