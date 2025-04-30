«Налоговый маневр в нефтяной отрасли сделает доходы бюджета стабильнее и прозрачнее» – Миннацэкономики

Банки и финансы
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Дана Аменова
корреспондент

В рамках налоговой реформы в Казахстане будет реализован «налоговый маневр» в нефтяной отрасли, сообщает Kazpravda.kz 

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отметил первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин, это ключевое изменение направлено на перераспределение налоговой нагрузки с экспортных платежей на добычу нефти.

«Перенос налоговой нагрузки с экспортных платежей на добычу нефти позволит стабилизировать доходы бюджета и сделает налоговую систему более прозрачной и прогнозируемой», – сказал Амрин.

По его словам, эта мера создаст условия для устойчивого развития нефтяной отрасли и снизит фискальные риски.

Главное преимущество новой модели — снижение зависимости доходов от внешнеэкономических факторов.

«Налоговые поступления в нефтяной отрасли становятся менее зависимыми от глобальной непредсказуемости и волатильности мировых цен на углеводороды. Теперь они будут прямо зависеть от производительности нефтяных компаний», – подчеркнул он.

Таким образом, государство делает ставку на более устойчивую и предсказуемую модель налогообложения, которая будет способствовать как стабильному наполнению бюджета, так и долгосрочному развитию нефтяного сектора, особенно в условиях нестабильной мировой конъюнктуры.

#налоги #нефть #Миннацэкономики #Азамат Амрин

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