Выключи «скорость»

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собкор по Восточно-Казахстанской области

В Усть-Каменогорске задержали закладчика синтетических наркотиков.

Фото: Kazpravda.kz

Информация о закладчике поступила по оперативным каналам. Сотрудники управления по противодействию наркопреступности задержали курьера на месте, с поличным, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Депаратмент полиции Восточно-Казахстанскойобласти.

При обыске у 20-летнего парня изъяли 12 полимерных упаковок с порошками и гранулами. По заключению экспертизы, он пытался спрятать синтетические наркотики мефедрон и альфа-pvp, общий вес – больше двух граммов.
«Молодой человек пояснил, что руководствовался указаниями интернет-магазинов, где ему называли адреса для закладок, – пояснили в департаменте. – С него взяли обязательство о явке».

По данному факту начато досудебное расследование по части 4 ст. 296 УК РК – незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере. Парню грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Мефедрон – «меф», «соль» – это психостимулятор, на счету которого миллионы сломанных молодых жизней на планете. Передозировки, разрушенные психика и здоровье, уголовные сроки за хранение и распространение. Мефедрон вызывает эйфорию, возбуждение, прилив сил, но когда его действие прекращается, наступают депрессия, тревога, спазмы и судороги. На фоне приема препарата могут появляться галлюцинации и бред, критически подниматься давление, возникать сильный зуд. Зависимость формируется уже через 2–3 приема.

Альфа-pvp, вызывающий очевидные отклонения в поведении, еще называют зомби-наркотиком и «скоростью». Он сопровождается спонтанными движениями, человек не может стоять на месте, обостряется тактильность, расфокусируется зрение, повышаются пульс, давление. Человек испытывает психозную эйфорию, которая после прекращения действия «скорости» сменяется заторможенностью, депрессией, полным упадком сил. Психотропное вещество вызывает сильнейшую зависимость и катастрофически разрушительное действие на организм.

#полиция #наркокурьер #синтетические наркотики

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