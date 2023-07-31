2 нарколаборатории с "синтетикой" на 580 млн тенге ликвидировали в Казахстане

В двух регионах Казахстана накрыли крупные нарколаборатории, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности РК.

Фото: пресс-служба КНБ РК

17 и 24 июля 2023 года департаменты КНБ по городу Астане и Акмолинской области с привлечением спецподразделения Национальной гвардии «Беркут» и при координации прокуратуры ликвидировали 2 крупных подпольных производства синтетических наркотиков.

«Из незаконного оборота изъято свыше 29 кг психотропного вещества «мефедрон», более 1 тонны прекурсоров, а также лабораторное оборудование для производства наркотиков.

В отношении 4 задержанных граждан республики с санкции суда применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

Стоимость изъятых наркотических средств на «черном» рынке может превышать 580 млн тенге», – отметили в КНБ.

Проводится досудебное расследование по части 3 уголовной статьи «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов».