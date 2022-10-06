Нарколабораторию выявили в подвале дома в Атырау

Нарколабораторию выявили полицейские в подвале дома в городе Атырау, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

29 сентября департамент по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел РК совместно с прокуратурой Атырауской области, сотрудниками управления по противодействию экстремизму ДП Атырауской области и спецназом «Арлан» организовал оперативно-розыскные мероприятия.

В результате были установлены трое подозреваемых в выращивании запрещенных растений, содержащих наркотические вещества. Они превратили один из частных подвалов в нарколабораторию. Там были установлены специальные световые, тепловые, воздухообменные приборы.

Из мини-теплицы было изъято 17 кустов конопли. При обыске по месту жительства подозреваемых были изъяты холодное оружие и средства для употребления марихуаны, запрещенная на территории страны религиозная литература.

Выяснилось, что подозреваемые являются приверженцами деструктивного религиозного течения.

По данному факту проводится досудебное расследование. В настоящее время трое подозреваемых водворены в ИВС.