Наркотики на 7 млрд тенге изъяты из оборота в РК

О борьбе с незаконной транспортировкой наркотиков в Казахстан рассказали в Генпрокуратуре, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сообщается, что за 2024 год из незаконного оборота изъято свыше 1 тонны наркотических веществ, включая 774 кг героина, 155 кг марихуаны, 37 кг гашиша и гашишного масла, 34 кг мака, а также 1 кг синтетических наркотиков. Стоимость изъятых веществ на «чёрном рынке» оценивается более чем 7 миллиардов тенге.

Так, удалось предотвратить ввоз крупной партии героина из Ирана, который преступная группа пыталась замаскировать под обычные бытовые товары.

Наряду с этим, было перехвачено более 50 почтовых посылок с наркотиками, направленных из Европы, США и Таиланда.

К примеру, АФМ ликвидирован системный канал контрабанды наркотических средств в виде почтовых посылок из США. В результате десять подозреваемых водворены в ИВС, изъято 15 кг экстракта канабиса и 8 кгмарихуаны.