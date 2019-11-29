Народная экспедиция "Дорогой Первого Президента" стартует в 2020 году

В феврале 2020 года в Казахстане стартует широкомасштабная народная экспедиция "Дорогой Первого Президента". Об этом накануне рассказал заместитель председателя АНК и заведующий Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Жансеит Туймебаев во дворце мира и согласия. Там же прошла церемония награждения участников республиканского проекта "Караван доброты", передает Kazpravda.kz
со ссылкой на 24.kz
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В маршруте экспедиции три направления – первый и главный стартует на малой родине Елбасы. Накануне флаг и дневник экспедиции вручили руководству Алматинской области.
Народная экспедиция посетит каждый регион, предусмотрен и международный маршрут – в странах и международных организациях, где с беспрецедентными инициативами выступал Нурсултан Назарбаев. Итоги экспедиции будут презентованы Елбасы.
Напомним, ранее стало известно, как в столице отметят
День Первого Президента.