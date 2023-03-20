Народные гуляния в честь Наурыза проведут в парках района Байконыр

21 и 22 марта в парках района Байконыр будут проходить народные гуляния в честь празднования Наурыза. На площадках будут установлены юрты с угощениями, гостей также ждет концерт с участием звезд эстрады, передает официальный сайт акимата Астаны.

фото с сайта акимата Астаны

В парке Ататюрк и на Аллее писателей будут расположены выставочные юрты, посвященные великим деятелям истории. Здесь же организуют праздничный концерт с участием звезд казахстанской эстрады, артистов города и творческих коллективов.

Гостям праздника будут раздавать бауырсаки, горячие блюда и главное угощение – наурыз коже.

Украшением мероприятия станут актеры в сценических костюмах в образе казахских батыров, беркутчи, кумай тазы. Также для создания праздничной атмосферы на открытом воздухе организуют красочные фотозоны, алтыбакан.

На отдельной спортивной площадке будут проводиться состязания по национальным видам спорта – поднятию гири, армрестлингу, кой котеру, перетягиванию каната, асык ату и казакша курес.

Праздничные мероприятия будут проводиться также и в жилых массивах района Ондирис, Кирпичный, Казгородок.

Здесь установят юрты, фотозоны, алтыбакан, проведут концерт и угостят национальными блюдами. Гости мероприятия смогут показать свои умения в состязаниях по асық ату, армрестлингу, перетягиванию каната, гиревому спорту и т.д.

Гуляния будут проходить с 12 часов дня в парке Ататюрк по улице Ташенова, на Аллее писателей на пересечении Абая-Сембинова, в жилом массиве Ондирис в сквере по улице Акбидай 6, в Кирпичном в сквере по ул.Жолымбетская-Чехоева, в Казгородке на территории школы №55, в СМП по ул. Кеншілер 5 А.