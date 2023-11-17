Нас стало больше!

Как сообщил на брифинге в СЦК заместитель руководителя Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК Максат Турлубаев, дата рождения 20-миллионного казахстанца была определена на основе системного анализа данных по демографической ситуации в стране, с учетом общей численности новорожденных, прибывших в Казахстан, умерших и выбывших из республики граждан. В начале ноября этого года Бюро национальной статистики АСПиР­ опубликовало сведения по чис­ленности населения, согласно которым по состоянию на 1 октяб­ря 2023 года в Казахстане проживало 19 млн 967 тыс. 964 человека. То есть на тот момент до 20-миллионной отметки не хватало 32 тыс. человек.

– С учетом средних темпов ежемесячного прироста населения было определено, что двадцатимиллионный гражданин Казахстана появится уже через месяц – в ноябре, – проинформировал Максат Турлубаев.

Как пояснил спикер, сегодня интеграция информационных систем позволяет ускорить процессы демографической статис­тики и определить юбилейную цифру в кратчайшие сроки. По состоянию на 13 ноября было установлено, что до 20-миллион­ного показателя осталось не более 277 человек. Далее, с учетом поступивших данных по естест­венному движению и миграции населения за 14 ноября текущего года, было определено время рож­дения «знакового» младенца.

В итоге, согласно показателям базы данных населения, 14 ноября 2023 года в 8.10 утра в разных регионах страны в один момент родились пятеро детей, которые стали 20-миллионными жителями страны. Юбилейные новорожденные граждане Казахстана (три мальчика и две девочки) родились в Улытау, Жетысу, Атырауской, Акмолинской и Туркестанской областях.

Говоря о демографической динамике в стране, Максат Турлубаев отметил, что в первый год независимости РК численность населения республики составляла 16,4 млн человек. В последующие периоды население страны увеличилось в среднем на 22%. При этом наибольший уровень прироста населения приходился на Шымкент, а также Туркестанскую и Мангистаускую области, где данный показатель неуклонно удерживался на уровне 22–24%.

В целом за всю историю независимого Казахстана наибольший пик рождаемости был зафиксирован в 2021 году – 446 тыс. 491 ребенок. При этом наиболее высокое положительное сальдо по миграции было отмечено в 2006 году (+33 тыс. человек).

Между тем за девять месяцев текущего года численность родившихся в стране составила 291 тыс. человек. Таким образом, естественный прирост населения (с учетом умерших) оценивается в пределах 194,8 тыс. человек. В среднем за месяц темпы роста населения в РК достигают до 22 тыс. человек (750 человек в день).

По словам Максата Турлубаева, в этом году наблюдается положительное сальдо миграции – 6 404 человека. То есть на постоянное место жительства в РК приехало больше человек, чем убыло.

В разрезе областей пальму первенства по численности населения удерживают три региона: Туркестанская (2,1 млн человек), Алматинская (1,5 млн) и Жамбылская (1,2 млн) области.

Как сообщил в свою очередь вице-министр здравоохранения Бейбут Есенбаев, за последние пять лет численность населения Казахстана увеличилась на 8,8%. При этом численность детей (от 0 до 18 лет) составляет 6,6 млн. Только в 2022 году родились 410 тыс. новорожденных, а за 10 месяцев текущего года – 339 тыс. 650 детей.

– Медицинская помощь детям оказывается бесплатно как в рамках гарантированного объема, так и ОСМС. Амбулаторную помощь оказывают свыше пяти тысяч объектов ПМСП. Для стационарной помощи развернуто более восьми тысяч детских коек. На республиканском уровне помощь оказывается в трех основных научно-медицинских центрах – материнства и детства в Астане, педиатрии и детской хирургии, а также университетской клинике «Аксай» города Алматы, – отметил вице-министр.

По его словам, на сегодня в стране функционируют 250 родовспомогательных медицинских организаций, из них 39 перинатальных центров по оказанию помощи новорожденным с массой тела от 500 и более граммов. Кроме того, в регионах страны сосредоточено 55 детских реабилитационных центров, три из которых республиканского уровня. Ежегодно проводятся свыше 100 млн консультативно-диагностических приемов детей на амбулаторном уровне, более 500 тыс. малышей получают помощь в круглосуточных стационарах, проводятся свыше 100 тыс. хирургических операций.

– В настоящее время в целях улучшения качества пренатального скрининга в стране создано порядка 20 центров охраны плода. Дородовым наблюдением охвачены 400 тысяч беременных женщин. При этом на системной основе проводится до 1,2 миллиона скринингов плода, – сообщил Бейбут Есенбаев.

Одним из главных достижений в сохранении здоровья детского населения является развитие высокоспециализированной помощи в неонатологии (в период от рождения до 28 дней). С 2008 года в стране начали выхаживать детей с массой тела от 500 грамм. Благодаря внедрению эффективных перинатальных технологий, принципов безопасного материнства, рекомендованных ВОЗ, развитию реанимации новорожденных за 10 лет удалось добиться положительных результатов. В частности, выживаемость детей с экстремально низкой массой тела увеличилась в четыре раза, младенческая смертность снизилась в 1,5 раза (с 13,56 в 2012 году до 7,68 в 2022-м), детская смертность – в 1,6 раза.