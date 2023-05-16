Нас ждут потрясающие полуфиналы и финалы

Начнем обзор, конечно же, с самого престижного клубного первенства не только Старого Света, но и всего мира – Лиги чемпионов.

Первый полуфинальный матч здесь состоялся в столице Испании – Мадриде. «Реал» принимал английский «Манчестер Сити» и завершил поединок со счетом 1:1. На 36-й минуте бразильский легионер испанцев Винисиус открыл счет ударом из-за пределов штрафной площади, а на 67-й минуте бельгийский атакующий полузащитник Кевин Де Брейне, защищающий цвета британского клуба, ответил дальним ударом. Следующий матч пройдет уже завтра в Манчестере.

Ранее «Реал» вышел с первого места из группы с немецким «Лейпцигом», украинским «Шахтером» и шотландским «Селтиком», победил в 1⁄8 финала английский«Ливерпуль», а в четвертьфинале обыграл еще одну английскую дружину – «Челси». В свою очередь «Манчестер Сити» выиграл квартет с немецкой «Боруссией», испанской «Севильей» и датским «Копенгагеном», а затем прошел еще два клуба из Германии – «Лейпциг» и «Баварию».

Второй полуфинальный поединок прошел не только в одной стране – Италии, и в одном городе – Милане, но и на одном стадионе – «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца»), который является родным для двух местных клубов – «Милана» и «Интера». В этот раз финальный свисток арбитра зафиксировал победу «интернационалистов» со счетом 2:0.

«Интер» обеспечил себе комфортное преимущество в два гола уже на старте игры. На 8-й минуте отличился нападающий, капитан сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко. А еще через три минуты полузащитник национальной команды Грузии Генрих Мхитарян удвоил преимущество номинальных гостей, забив гол точным ударом из пределов штрафной площадки. Ответный матч в этой паре состоится уже сегодня.

Отметим, что «Милан» в своей группе одолел «Ред Булл Зальцбург» (Австрия), «Динамо» (Хорватия) и Челси (Англия). А потом прошел в 1⁄8 финала «Тоттенхэм Хотспур» (Англия), в 1⁄4 финала – «Наполи» (Италия).

В свою очередь «Интер» в группе оказался сильнее «Баварии» (Германия), «Виктории Пльзень» и «Барселоны» (Испания). Далее за выход в полуфинал он сокрушил два португальских клуба – «Порту» и «Бенфику».

Кстати, появилось сообщение о том, что УЕФА не планирует переносить финал Лиги чемпионов сезона-2022⁄2023 из столицы Турции.

«Финал Лиги чемпионов 2023 года пройдет в Стамбуле тогда же, когда и планировалось, 10 июня. УЕФА не ведет никаких переговоров о возможном переносе места проведения ни с какими политическими институтами, правительствами или национальными футбольными ассоциациями», – приводит заявление УЕФА журналист Роб Харрис в своем Twitter.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что УЕФА может перенести место проведения финала Лиги чемпионов в португальский Лиссабон из-за проходящих в мае в Турции президентских выборов. По слухам, европейская организация опасалась массовых беспорядков в Стамбуле и поэтому начала общаться с португальской стороной.

А теперь несколько слов о Лиге Европы УЕФА – втором по значимости турнире континента. Здесь, в Риме, на арене «Стадио Олимпико» состоялся первый матч между итальянской «Ромой», которая принимала немецкий «Байер» и одержала победу со счетом 1:0. Автором единственного гола стал хавбек Эдоардо Бове, отличившийся на 62-й минуте. Ответная встреча пройдет в немецком Леверкузене 18 мая.

В это же время другой итальянский клуб – «Ювентус» – вырвал ничью у испанской «Севильи» в первом матче полуфинала в Турине, завершив встречу со счетом 1:1. Марокканский форвард Юссеф Эн-Несири вывел гостей вперед на 26-й минуте. И лишь на седьмой минуте, добавленной к общему времени матча, защитник хозяев Федерико Гатти счет сравнял. Ответная встреча пройдет 18 мая в Севилье.

Завершился первый матч 1⁄2 финала и в Лиге конференций УЕФА, в котором встречались итальянская «Фиорентина» и швейцарский «Базель». Команды играли на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции, встреча завершилась волевой победой гостевой дружины со счетом 2:1.

Уже на 7-й минуте матча «Базель» сумел забить первый гол, однако его отменили из-за офсайда у нападающего швейцарцев Жан-Кевина Огюстена. Спустя 18 минут уже «Фиорентина» сумела открыть счет – у нее отличился бразильский форвард Артур Кабрал.

Во второй половине встречи «Базель» все-таки сумел восстановить равенство усилиями французского легионера Анди Диуфа, которому точную передачу на 71-й минуте сделал албанец Тауланта Джаки. На 92-й добавленной минуте полузащитник швейцарцев Зеки Амдуни сумел забить победный мяч. Ответный полуфинальный матч пройдет на поле «Базеля» 18 мая.

Также прошел первый полуфинальный матч между английским «Вест Хэмом» и нидерландским «Аз Алкмар». Игра прошла в Лондоне на стадионе «Олимпийский» и закончилась победой домашней команды со счетом 2:1.

Первый гол в матче забил 24-летний полузащитник «Аз Алкмар» Тейьяни Рейндерс, который отличился на 41-й минуте. На 67-й минуте с одиннадцатиметровой точки равновесие в счете установил полузащитник «молотобойцев» и игрок сборной Алжира Саид Бенрахма, а спустя девять минут игрок сборной Ямайки Майкл Антонио и вовсе вывел свою команду вперед. Ответный матч пройдет уже в нынешний четверг.

Ну а теперь традиционно остановимся на топ-5 лучших национальных первенств Европы и начнем с Англии, где пальму первенства у долгое время лидировавшего столичного «Арсенала» перехватил «Манчестер Сити».

«Шейхи» из Манчестера в воскресенье в гостях встретились с «Эвертоном» из Ливерпуля и забили ему три безответных гола. Дважды в составе победителей отличился игрок сборной Германии Илкай Гюндоган, а еще один мяч провел... конечно же, 22-летний норвежский уникум Эрлинг Холлан, который забил уже 36-й гол с начала сезона. У «МанСити» теперь 85 очков после 35 игр.

В свою очередь «Арсенал», проводивший в эти выходные 36-й поединок в рамках национального первенства, дома потерпел чувствительное поражение от «Брайтон энд Хоув Альбион» со счетом 0:3 и остался на втором месте с 81 набранным очком. При этом клуб практически потерял шанс побороться за чемпионство.

Третью и четвертую строчки с 66 очками делят «Ньюкасл Юнайтед» (сыгравший на выезде вничью с «Лидс Юнайтед» – 2:2), а также «Манчестер Юнайтед» (дома одолевший «Вулверхэмптон» со счетом 2:0).

В Испании каталонская «Барселона» досрочно стала чемпионом страны в сезоне-2022⁄2023. Это первая их победа в Ла Лиге за четыре года. Последний раз команда выигрывала соревнование в сезоне-2018⁄2019.

«Барса», в воскресенье обыграв в качестве гостя еще одну команду из Барселоны – «Эспаньол» со счетом 4:2, набрала 85 очков по итогам 34 туров и стала недосягаемой для конкурентов. Отрыв от мадридского «Реала», который занимает второе место в таблице, составляет 14 очков. Для «сине-гранатовых» данный титул стал 27-м за всю историю клуба. Больше только у столичного «Реала» – 35 титулов.

Кстати, «Барселона» стала чемпионом Испании без своего легендарного нападающего – аргентинца Лионеля Месси – впервые за 24 года. В последний раз она становилась чемпионом без Лео в сезоне-1998⁄1999 под руководством нидерландского специалиста Луи ван Гала. В предыдущих 10 чемпионских сезонах южноамериканец выступал в составе «Барселоны», а в 2021 году покинул команду, в качестве свободного агента перейдя во французский «ПСЖ».

Что касается «Королевского клуба», то у него 71 очко после домашней победу в субботу над «Хетафе» со счетом 1:0. Видимо, «Реал» теперь все свои усилия сосредоточит на Лиге чемпионов.

На третьем месте с 69 очками располагается еще один столичный клуб – «Атлетико». В воскресенье «Матрасники» на выезде сыграли с «Эльче» (расположившимся в самом низу турнирной таблицы) и неожиданно уступили со счетом 0:1.

В Италии фанаты неаполитанского «Наполи» продолжают праздновать успех своей команды. Напомним, что «Маленькие ослы» впервые за 33 года выиграли чемпионат Италии по футболу (Серия А). Это случилось после ничьей с «Удинезе» в рамках 33-го тура.

Встреча прошла в Удине на стадионе «Дачия Арена» и завершилась со счетом 1:1. У хозяев отличился Санди Ловрич ­(13-я минута). На это гости ответили точным ударом Виктора Осимхена (52-я). Таким образом, команда Лучано Спаллетти набрала тогда 80 очков и за пять туров до конца чемпионата стала недосягаемой для конкурентов в турнирной таблице. «Наполи» в третий раз в истории стал чемпионом Италии (1986⁄87, 1989⁄90, 2022⁄23).

Правда, после чемпионской игры «Наполи» несколько снизил темп – в 34-м туре он одолел дома «Фиорентину» – 1:0, а вот уже в это воскресенье на выезде уступил скромной «Монце» со счетом 0:2.

На втором месте с 69 очками идет туринский «Ювентус», дома обыгравший «Кремонезе» из Кремоны со счетом 2:0. А на третьем с 66 очками располагается миланский «Интер», дома разгромивший «Сассуоло» со счетом 4:2.

В немецкой Бундеслиге острое соперничество за чемпионство идет между мюнхенской «Баварией» и дортмундской «Боруссией». Их разделяет всего одно очко. Баварцы в субботу на своем поле разгромили со счетом 6:0 «Шальке-04» из Гельзенкирхена и после 32 туров имеют на своем счету 68 очков.

67 очков – у дортмундцев, дома обыг­равших со счетом 5:2 «Боруссию» из Мёнхенгладбаха. 60 баллов набрал идущий третьим «РБ Лейпциг», победивший гостивший у него бременский «Вердер» со счетом 2:1.

Ну и пару слов о чемпионате Франции, где к очередному чемпионскому титулу идет столичный «ПСЖ». «Принцы» из Парижа в субботу дома сыграли с «Аяччо» и разгромили клуб со счетом 5:0, набрав 81 очко в сезоне. При этом в составе парижан не играл Лионель Месси, так как ранее он был отстранен от команды после самовольной поездки в Саудовскую Аравию в день тренировки.

На втором месте в Лиге-1 с 75 очками располагается «Ланс», обыгравший дома «Реймс» со счетом 2:1. На третьем месте с 73 очками идет «Марсель», разгромивший гостивший у него «Анже» со счетом 3:1.