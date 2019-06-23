НАСА обнаружило на Марсе возможные признаки жизни

Метан в качестве конечного продукта обмена веществ вырабатывают земные бактерии, которых также называют метаногенами и которые обитают в больших количествах в местах, где мало кислорода: под землей и в пищеварительном такте животных. Кроме того, метан образуется и в геотермальных реакциях, которые никак не связаны с биологией.

Исследователи также не отрицают, что обнаруженный газ мог находиться внутри планеты в течение миллионов лет, и теперь он выходит через трещины.