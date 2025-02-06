Наш милый поющий доктор Свежий выпуск 6 февраля 2025 г. 0:33 97 Раушан Утеулина собственный корреспондент по Акмолинской области В Кокшетау состоялся сольный концерт ведущего хирурга страны Серика Токпанова фото пресс-службы управления культуры Серик Токпанов – заслуженный деятель РК, доктор медицинских наук, профессор. Удивительно, как в одном человеке столь прочно и гармонично сошлись таланты врача-хирурга и вокалиста. Многие казахстанцы знают Серика Имаковича как прекрасного хирурга, а те, кто слышал, как он поет, по праву считают его превосходным вокалистом. Подтверждением тому стал теплый, полный эмоций и воспоминаний музыкальный вечер «Өткен ғасырдың қазақ-орыс ретро әндері», где в исполнении Серика Имаковича звучали легендарные композиции в сопровождении эстрадно-симфонического оркестра под управлением народного артиста РК Абзала Мухитдина. Зрители рукоплескали и подпевали песням Туманбая Молдагалиева «Байқаймыз», «Дос туралы жыр», Расула Гамзатова – Алексея Экимяна «Берегите друзей», Бакира Тажибаева «Есіңе ал», Арно Бабаджаняна «Загадай желание», «Ноктюрн» и многим другим. На сцене выступили и кокшетауские исполнители, солисты областной филармонии Валерия Болиева, Серикболсын Бекмолдин, а также ансамбль танца «Гәкку». Как известно, «поющим хирургом» доктора Токпанова называл народный артист СССР Ермек Серкебаев. Своим певческим талантом лауреат всесоюзных и республиканских конкурсов Серик Токпанов покорил сердца многих зрителей. К тому же он единственный исполнитель в нашей стране, который за вклад в развитие и сохранение творческого наследия народного артиста СССР Арно Бабаджаняна награжден именной медалью композитора. И все же своим призванием Серик Токпанов считает медицину. Так, за неделю до концерта он в Кокшетау блестяще провел мастер-класс на базе хирургического отделения многопрофильной областной больницы. Ведущий хирург страны, обладатель наград «Золотой скальпель» и «Золотой лапароскоп» делился с молодыми коллегами практическим опытом: он провел лапароскопическую операцию по удалению грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. Как отметил профессор Токпанов, лапароскопия – это новый уровень хирургии. Пациенты довольно хорошо переносят бесшовное оперативное вмешательство, и уже на следующий день они встают и ходят самостоятельно. – В этом и прелесть лапароскопических операций. Я очень рад, что в Акмолинской многопрофильной областной больнице созданы отличные условия для выполнения высокотехнологичных операций, здесь работают опытные хирурги, – сказал Серик Токпанов. В рамках мастер-класса профессор Токпанов также прочел лекции, и у докторов областной больницы была хорошая возможность обсудить проблемные аспекты, получить ответы на вопросы. #концерт #Кокшетау #хирург #Серик Токпанов