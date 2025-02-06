Наш милый поющий доктор

Серик Токпанов – заслуженный деятель РК, док­тор медицинских наук, профессор. Удивительно, как в одном человеке столь проч­но и гармонично сошлись таланты врача-хирурга и вокалис­та. Многие казахстанцы знают

Серика Имаковича как прекрас­ного хирурга, а те, кто слышал, как он поет, по праву считают его превосходным вокалистом.

Подтверждением тому стал теплый, полный эмоций и воспоминаний музыкальный вечер «Өткен ғасырдың қазақ-орыс ретро әндері», где в исполнении Серика Имаковича звучали легендарные композиции в сопровождении эстрадно-симфоничес­кого оркестра под управлением народного артиста РК Абзала Мухитдина.

Зрители рукоплескали и подпевали песням Туманбая Молдагалиева «Байқаймыз», «Дос туралы жыр», Расула Гамзатова – Алексея Экимяна «Берегите друзей», Бакира Тажибаева «Есіңе ал», Арно Бабаджаняна «Загадай желание», «Ноктюрн» и многим другим. На сцене выступили и кокшетауские исполнители, солисты областной филармонии Валерия Болиева, Серикболсын Бекмолдин, а также ансамбль танца «Гәкку».

Как известно, «поющим хирургом» доктора Токпанова называл народный артист СССР Ермек Серкебаев. Своим певческим талантом лауреат всесоюзных и республиканских конкурсов Серик Токпанов покорил серд­ца многих зрителей. К тому же он единственный исполнитель в нашей стране, который за вклад в развитие и сохранение творчес­кого наследия народного артис­та СССР Арно Бабаджаняна награжден именной медалью композитора.

И все же своим призванием Серик Токпанов считает медицину. Так, за неделю до концерта он в Кокшетау блестяще провел мастер-класс на базе хирургического отделения многопрофильной областной больницы. Ведущий хирург страны, обладатель наград «Золотой скальпель» и «Золотой лапароскоп» делился с молодыми коллегами практическим опытом: он провел лапароскопическую операцию по удалению грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. Как отметил профессор Токпанов, лапароскопия – это новый уровень хирургии. Пациенты довольно хорошо переносят бесшовное оперативное вмешательство, и уже на следующий день они встают и ходят самостоятельно.

– В этом и прелесть лапароскопических операций. Я очень рад, что в Акмолинской многопрофильной областной больнице созданы отличные условия для выполнения высокотехнологичных операций, здесь работают опытные хирурги, – сказал

Серик Токпанов.

В рамках мастер-класса профессор Токпанов также прочел лекции, и у докторов областной больницы была хорошая возможность обсудить проблемные аспекты, получить ответы на вопросы.