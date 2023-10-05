Наши школы испытывают серьезный дефицит кадров – Токаев

Как отметил президент, в стране не хватает 5 тысяч педагогов, и этот показатель только растет

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На серьезный дефицит кадров в сфере образования указал глава госудасртва Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на Республиканском съезде педагогов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

«Педагог – это важнейшее звено в процессе формирования нового качества нашей нации. Поэтому крайне важно в полной мере обеспечить систему образования квалифицированными специалистами. Однако сейчас наши школы испытывают серьезный дефицит кадров. Сегодня в стране не хватает 5 тысяч педагогов, и этот показатель только растет», – сказал президент.

Он отметил, что в то же время каждый пятый выпускник педагогических специальностей не трудоустраивается по профессии.

Вдобавок, только 23% учителей имеют высшую категорию.

«Все это требует кардинального обновления подходов к подготовке и повышению квалификации педагогов. Программы педагогических специальностей в вузах в значительной степени основаны на устаревших методиках, которые не учитывают современных реалий. Нужно пересмотреть и модернизировать учебные программы, включив в них новые подходы и технологии», – добавил Касым-Жомарт Токаев.