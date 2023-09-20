Наскальная история

Научная экспедиция ученых-историков и археологов насчитала 2 765 наскальных рисунков в урочище Арпаозен, расположенном в Сузакском районе. Для сравнения: в таких урочищах Каратауских гор, как Койбагар, Майдамтал, Улкентура, Кысан, Жынгылшак, Кошкарата, Суюндиксай, в заповеднике Аксу-Жабаглы зафиксировано в общей сложности 3 045 композиций и отдельных изображений. Это практически столько же, сколько компактно выявлено в Арпаозене, считающемся кладезем наскальной живописи эпохи бронзы и раннего железного века.

Все они сфотографированы и взяты на учет. Такая инвентаризация стала первым этапом объемной работы по включению древних рисунков в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Это поможет сохранить наше достояние и создать в ближайшей перспективе в этой местности музей под открытым небом.

По словам исследователей, петроглифы, расположенные в районе хребта Келиншектау, насчитывают тысячелетия. На памятниках, сохранившихся с бронзового века, изображены люди, животные, сцены из прошлого, в частности, быки и верблюды, боевые повозки, знак солнца и другие элементы. Особую ценность представляют найденные в последнее десятилетие прошлого века около полусотни изображений военных колесниц и грузовых телег.

Аким области Дархан Саты­балды ознакомился с состоянием петроглифов у подножия Каратау, обсудив с учеными и специалистами в области охраны культурного наследия проблему их сохранения и защиты от вандалов, которые добираются в отдаленную местность и наносят непоправимый вред, разбивая камни или закрашивая творения предков.

– Каратау хранит уникальную историю и богат на древности, – считает Дархан Сатыбалды. – Среди них особое место занимают петроглифы Арпаозена. Далеко не многие знакомы с этим удивительным историческим наследием. Мы должны сделать все возможное, чтобы сохранить реликвии.

Академик НАН РК, доктор исторических наук Бауыржан Байтанаев убежден, что защита петрог­лифов напрямую связана с их пропагандой. Чем больше население будет знать о наскальных начертаниях на камнях Арпаозена, тем больше проникнется уважением к своим предкам и гордостью за свою страну, имею­щую столь богатую историю.

– Такие хорошо сохранив­шиеся и обширные петроглифы, как в урочище Арпаозен, редко встречаются в мире, – считает Бауыржан Байтанаев. – Нужно радоваться, что в туркестанском регионе много таких знаковых камней. Хребты Каратау особенно богаты ими. Первым делом необходимо определить территорию для охраны этого исторического наследия. Если мы сможем внести знаковые камни в список культурно-исторического наследия ЮНЕСКО, то сюда будут приезжать туристы из-за рубежа. Будет развиваться туристический кластер, создаваться рабочие места. Потенциал петроглифов Арпаозена очень высок. Чтобы сохранить эту территорию в первозданном виде, необходимо организовать охрану.

Сохранение петроглифов Арпаозена, включение их в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО – задачи, которые входят в концепцию развития культуры в Туркестанской области.