Предъявите паспорт, гражданин!

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Искакова Айдана
корреспондент

Портал kazpravda.kz оценил силу казахстанского паспорта на пёстрой карте мира

Фото: Kazpravda.kz

Как появлялся новый паспорт

С момента обретения Казахстаном независимости в республике назрела необходимость в замене старых паспортов бывшего СССР образца 1974 года на новые. Они были устаревшие с точки зрения технологии производства и защиты. Кроме того, не соответствовали общепринятым мировым стандартам. Так в стране начали разрабатывать новый документ – паспорт гражданина Республики Казахстан. Эта задача легла на плечи министерства внутренних дел. Ведомство подготовило положение о новой паспортной системе в республике, которое и легло в основу системы изготовления паспортов и удостоверений личности граждан РК (постановление Кабинета министров № 256 от 5 апреля 1993 года «Об утверждении Положения о паспортной системе в Республике Казахстан»).

Одновременно разрабатывался дизайн национального казахстанского паспорта, его внешний облик и содержание. Новый паспорт гражданина Казахстана, наряду с государственными символикой и атрибутами, должен был иметь узнаваемые национальные элементы и колорит (казахские орнаменты и узоры), а по цветовой гамме соответствовать цвету флага страны.

Вместе с тем, паспорт должен являться высокотехнологичным продуктом с многоуровневой системой защиты от подделки и соответствовать международным стандартам, т.е. не содержать иных данных, кроме личных сведений о владельце документа и специально отведенных страниц для виз и штампов о пересечении границы.

В процессе изучения зарубежного опыта возникла идея внедрения еще одного документа, давно и широко применяемого европейскими странами, удостоверения личности или ID (Identification Document), которое используется исключительно внутри страны, своего рода заменитель паспорта, но гораздо меньше. Документ легче в ношении, хранении и использовании, который выдается только постоянно проживающим на территории Казахстана гражданам и при достижении ими шестнадцати лет.

Так, в апреле 1994 года кабинет министров утвердил образцы и описание удостоверения личности и паспорта казахстанца. А с 1 января 1995 года началось их изготовление и выдача населению (первоначально на базе Информационного центра при МВД в городе Алматы, а в 1997 году, в связи с передислокацией центральных органов власти в Астану в новой столице был создан второй Центр документирования, изготовлявший документы для жителей западных, северных и центральных областей Казахстана).

С тех пор внешний вид казахстанского паспорта менялся, а с ним и обновлялись меры защиты.

По данным МВД РК, за 28 лет в Казахстане выпустили более 15,5 млн паспортов. А с начала этого года казахстанцам выдали около 1 млн паспортов.

На каком мы месте в мировых рейтингах 

Паспорт стал важным документом для казахстанских граждан, предоставляющий им свободу передвижения, ведения бизнеса и доступ к образованию и медицинским услугам в разных странах мира.

По данным Международного рейтинга силы паспорта (Passport Index) казахстанский паспорт занимает 52 место из 93. В рейтинге участвовали 193 страны – члены ООН и шесть территорий (несколько стран могут занимать одно место). Лидером мирового рейтинга является ОАЭ.

А в рейтинге Индекса паспортов Henley&Partners, бирюзовый паспорт оказался на 66 месте среди 103 стран мира. Стоить отметить, что годом ранее он был на 68 месте.

В этом рейтинге впервые за пять лет Япония уступила пальму первенства по силе паспорта Сингапуру. По информации Henley&Partners граждане этой страны могут посещать без визы или с визой по прибытии 193 страны (из 227 проанализированных стран назначения).  Германия, Италия и Испания поднялись на 2-е место с безвизовым доступом в 190 стран. Третье же место поделили шесть стран: Австрия, Люксембург, Финляндия, Франция, Швеция, Южная Корея и Япония (189 безвизовых направлений). Самым слабым паспортом в мире остается паспорт Афганистана, который предоставляет безвизовый доступ всего в 27 стран — это на 165 меньше, чем у Сингапура. За ним следуют Ирак (29 стран) и Сирия (30 стран). Рейтинг паспортов включает данные по 199 странам мира (несколько стран могут занимать одно место). 

Куда можно поехать с бирюзовым без визы

По данным МИД РК, граждане Казахстана могут путешествовать без визы в 32 страны мира. С бирюзовым паспортом граждане могут находиться в Албании, Андорре, Колумбии, Молдове, Монголии, России, Турции и в Украине до 90 дней без визы.

При поездке в Узбекистан казахстанцы должны зарегистрироваться в компетентных органах, если они находятся на территории страны более 5 дней, а в Азербайджане, Беларуси, Кыргызстане, Таджикистане более 30 дней.

Также обладатели казахстанского паспорта могут без оформления визы посетить такие страны как Аргентина, Армения, Бразилия, Колумбия, Корея, Малайзия, ОАЭ, Филиппины. С полным списком можно ознакомиться здесь.

Стоить отметить, для укрепления двустороннего сотрудничества и развития туризма Таиланд с 25 сентября 2023 года по 29 февраля 2024 года ввел временный безвизовый режим для граждан Республики Казахстан.

Таким образом казахстанцы смогут находиться в Таиланде без визы до 30 дней. Для более продолжительных поездок нужно будет оформить визу.

Действительным проездным документом является паспорт гражданина РК, срок действия которого на момент пересечения границы должен превышать 6 месяцев.

#паспорт #путешествие #история #сила паспорта #мировой рейтинг

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