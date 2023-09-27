Наставник с большим сердцем

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Дмитрий Норкин

Тренер из футбольной академии «Актобе» успокоил расстроенного юного футболиста, а видео с трогательным эпизодом разошлось в социальных сетях.

фото instagram/karasaev.doskhan

Команда юных футболистов возвращалась на поезде с соревнований Kairat Cup, которые проходили в Кызылорде. Маленькие актюбинцы выступили очень успешно, завоевав первое место сразу в четырех возрастных группах. Их сопровождал директор и тренер футбольной академии Досхан Карасаев, занимающийся с игроками от 5 до 13 лет.

Когда поезд прибыл на родную станцию и дети уже собирались выходить на перрон, наставник заметил, что один из его воспитанников по имени Артур горько плачет. Тренер спросил его, что случилось, на что семилетний футболист со слезами на глазах сообщил, что потерял выигранную на соревнованиях медаль. Досхан успокоил мальчика и отдал ему свою награду со словами: «Не плачь, когда у тебя такой тренер, как я, не надо плакать».

С героем видео связались журналисты из Tengri Sport, и он раскрыл подробности эмоционального эпизода на видео.

– Артур начал заниматься у меня всего пять месяцев назад, он самый младший в нашей группе и на соревнования отправился впервые. В конце пути администратор пришел и сказал, что Артур потерял свою медаль. Мы активно искали ее, но так и не смогли найти. Когда мы собирались выходить из поезда, я заметил, что он плачет. Позвал его и решил отдать ему свою медаль, которую получил на этом турнире как лучший тренер. Я не хотел, чтобы его мама встретила малыша без медали и видела его разочарование. Когда я передал медаль, то увидел радость в его глазах. Этот момент напомнил мне, что мы, тренеры, должны быть не только наставниками, но и друзьями и отцами для наших воспитанников, – сказал специалист.

Пост с видео набрал большое количество комментариев, а также разошелся в СМИ. Многие люди благодарят тренера за чуткость, а также желают, чтобы таких позитивных моментов в нашей жизни было как можно больше.

#Спорт #футбол #тренер #юный футболист

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