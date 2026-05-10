Скандальное видео из СОБРа: командир уволен после рукоприкладства в Атырау

Фото: стоп-кадр с видео

В полиции озвучили результаты служебного расследования в отношении руководства специального отряда быстрого реагирования (СОБР), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «Ақ Жайық»

Напомним, в начале апреля в соцсетях распространилось видео, на кадрах которого полицейское начальство отчитывает подчиненных, используя ненормативную лексику и рукоприкладство. Это командир СОБР Еркебулан Сапанов, а также командиры рот Ерик Карабаев и Нурбахыт Басаров.

Как уточняется, начальник управления по работе с личным составом департамента полиции Нуржан Шаеденов, в ходе служебного расследования были установлены факты нарушения служебной этики.

В итоге, по решению дисциплинарной комиссии, Басаров уволен из органов внутренних дел, а остальным объявлено предупреждение о неполном служебном соответствии.